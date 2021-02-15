14.6 مليوناً أرباح «الخليج للملاحة» التشغيلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نتائجها المالية الأولية لعام 2020، محققة أرباحاً تشغيلية بلغت 14.6 مليون درهم مقارنة بإجمالي خسائر بلغت 5.6 ملايين درهم في العام الماضي. وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 146 مليون درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بنحو 166 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وجاءت الأرباح من العمليات التشغيلية بدعم من عمليات تأجير أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية. وبلغت قيمة صافي الخسائر نحو 61 مليون درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بصافي خسائر بلغت 327 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019. ويعود السبب الرئيسي لخسائر عام 2020 إلى انخفاض العمليات التشغيلية التابعة لأسطول ناقلات المواشي نتيجة غرق السفينة «Gulf Livestock 1» في مطلع سبتمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى بيع إحدى سفن نقل المواد البتروكيماوية.

كما أفادت الشركة أنها تتباحث مع شركة التأمين لضمان تحصيل مبالغ التأمين المترتبة عن غرق السفينة وحسب عقود التأمين المعتمدة والموثّقة مع الأطراف ذات العلاقة، بحيث ستعزّز هذه المبالغ السيولة في الشركة، والتي بدورها سوف تدعم العمليات التشغيلية. وستقوم بالإفصاح عن نتيجة هذه المباحثات في القريب العاجل.

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