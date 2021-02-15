ارتفاع أرباح «سلامة» بنسبة تتجاوز الضعف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» نتائجها الأولية للسنة المالية 2020، إذ ارتفع صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2020 بنسبة تخطت الضعف إلى 136,13 مليون درهم؛ مع ارتفاع صافي الربح التشغيلي بنسبة تزيد على 15% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6% ليبلغ 1,17 مليار درهم بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 3 فلوس للسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إضافة إلى توزيع أرباح نقدية استثنائية تم الإعلان عنها سابقاً وهي 5.25 فلوس للسهم. وبهذا ستتم التوصية بتوزيع إجمالي 8.25 فلوس للسهم.

وحققت «سلامة» تقدماً كبيراً في تحقيق أهداف العمل في عام 2020. وأظهرت الشركة أداءً قوياً لناحية تحسين ربحية الأعمال الأساسية ودخل الاستثمار، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة تخطت الضعف مقارنةً بالعام الماضي ليبلغ 136,13 مليون درهم (بالمقارنة بـ59,82 مليون درهم في عام 2019).

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، ركزت الشركة في عام 2020 على السوق المحلية التي تحظى بفرص أكبر للنمو فيها.

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