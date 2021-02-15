تحرك أفقي للأسهم والسيولة تقارب المليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع استمرار تحركها بشكل أفقي، وسط سيولة قرب المليار درهم، وذلك قبل يوم واحد من نهاية المهلة المحددة للشركات المدرجة، للإفصاح عن نتائجها السنوية، في وقت أعلنت عدة شركات، عن نتائج إيجابية، وتوزيعات جيدة، رغم تداعيات الجائحة.

وانخفض سوق أبوظبي هامشياً 0.02 %، إلى 5666 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والخدمات، فيما هبط سوق دبي 0.39 %، عند 2623.13 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والسلع والاستثمار والبنوك والنقل والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 927.3 مليون درهم، منها 812.13 مليوناً في أبوظبي، و115.18 مليوناً في دبي، وجرى تداول 302.5 مليون سهم، موزعة بواقع 162.2 مليوناً في أبوظبي، و140.3 مليوناً في دبي، من خلال 4377 صفقة.

سوق دبي

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع العقار 0.41 %، مع هبوط «إعمار العقارية» 0.52 %، و«إعمار مولز» 1.19 %، و«داماك» 1.58 %، فيما ارتفع «ديار» 0.7 %، و«إعمار للتطوير» 2.46 %، و«الاتحاد العقارية» 0.74 %، ونزل قطاع البنوك 0.42 %.

ونزل قطاع الاستثمار 0.35 %، ونزل قطاع النقل 0.57 %.

وتصدر «سلامة للتامين» على النشاط، مستقطباً 27.4 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 12.14 مليونا. وحقق «المدينة للتمويل»، أكبر ارتفاع، بنسبة 4.71 %، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.96 %، ومال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 10.3 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي، انخفاض قطاع البنوك 0.45 %، وارتفع قطاع العقار 1.49 %. وارتفع قطاع الاستثمار 0.31 %، كمما صعد قطاع الاتصالات 0.2 %، وزاد قطاع الطاقة 0.2 %. وهيمن الدار على النشاط، مستقطباً 225.78 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 212.24 مليونا. وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع، بنسبة 5.88 %، فيما كان «عمان والإمارات»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 5 %، وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 85.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 1.8 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 14.92 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 1.8 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 14.82 مليونا.

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