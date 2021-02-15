26.1 ملياراً استثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة استثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين 26.1 مليار درهم في عام 2020، ما رفع مجمل رصيدها التراكمي في هذه الأداة الاستثمارية المهمة إلى 208.6 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي وذلك وفقاً لما تظهره الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويشكل الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين نحو 71.8% من مجمل استثمارات الجهاز المصرفي الإماراتي في هذه الأداة الاستثمارية مع نهاية عام 2020.

وطبقاً للأرقام الصادرة عن المصرف المركزي فإن رصيد استثمارات الجهاز المصرفي في سندات الدين سجل نمواً بنسبة 18% في العام الماضي مقارنة بعام 2019. وعلى المستوى الشهري، ارتفع رصيد استثمارات بنوك أبوظبي 1.4% في ديسمبر من العام الماضي مقارنة بنوفمبر من العام ذاته وذلك بحسب إحصائيات المصرف المركزي. وعادة ما تلجأ البنوك إلى الاستثمار في سندات الدين للحصول على عوائد ثابتة لزيادة إيراداتها وخاصة في ظل تراجع نسب العوائد التي يمكن تحقيقها من الأدوات الاستثمارية الأخرى.

ويشكل رصيد استثمارات البنوك في سندات الدين نحو 63.7% من مجمل رصيدها في جميع الأدوات الاستثمارية الأخرى والتي تشمل الأسهم والسندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والاستثمارات الأخرى.

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