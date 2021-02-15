إفصاحات.. النتائج المالية لـ 28 شركة مدرجة

★ زادت الأرباح الصافية لشركة «رأس الخيمة العقارية» إلى 113.5 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 93.14 مليون درهم في 2019.

★ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الجرافات البحرية الوطنية» إلى 351.75 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 180.8 مليون درهم في 2019.

★ تحولت «فودكو القابضة» للربحية بعدما حققت أرباحاً صافية قيمتها 55.86 مليون درهم في 2020، مقابل خسائر بنحو 105.58 ملايين درهم في 2019.

★ تحولت شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» إلى الربحية العام الماضي بعدما حققت أرباحاً بنحو 837.9 ألف درهم في 2020، مقابل خسائر 14.7 مليون درهم في 2019.

★ اقترح مجلس إدارة «الفجيرة لصناعات البناء» توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال عن عام 2020. وانخفضت أرباح الشركة إلى 40.2 مليون درهم في العام الماضي، مقابل 47.3 مليون درهم في 2019.

★ انخفضت أرباح «الاتحاد للتأمين» إلى 6.59 ملايين درهم في 2020، مقابل 21.46 مليون درهم في 2019.

★ قلصت شركة الخليج للصناعات الدوائية خسائرها إلى 315.4 مليون درهم في 2020، مقابل خسائر بنحو 518.9 مليون درهم في 2019.

★ سجلت «ميثاق للتأمين التكافلي» خسائر بنحو 7 ملايين درهم في 2020، مقابل أرباح بنحو 3.88 ملايين درهم في 2019.

★ زادت الأرباح الصافية لشركة «العين الأهلية للتأمين» إلى 82.9 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 57.7 مليون درهم في 2019.

★ ارتفعت أرباح «الوثبة الوطنية للتأمين» إلى 11.39 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 5.96 ملايين درهم في 2019.

★ حققت شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» أرباحاً صافية بنحو 78.4 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 72.6 مليون درهم في 2019.

★ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» إلى 36.9 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 31.2 مليون درهم في 2019.

★ قلصت «الخليج الاستثمارية» خسائرها إلى 30.34 مليون درهم في 2020، مقارنة بخسائر بنحو 34.9 مليون درهم في 2019.

★ ارتفعت أرباح شركه الوطنية للتكافل (وطنية) إلى 18.3 مليون درهم في 2020، مقابل 13.13 مليون درهم في 2019.

★ قلصت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو) خسائرها إلى 7.93 ملايين درهم في 2020، مقارنة بنحو 62.86 مليون درهم في 2019.

★ أوصى مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك) الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بما يعادل 35 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 199.5 مليون درهم عن 2020.

★ اقترح مجلس إدارة «الواحة كابيتال» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6 فلوس للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 110.3 ملايين درهم عن 2020، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 24 مارس.

★ انخفضت الأرباح الصافية لشركة «الشارقة للتأمين» إلى 11.75 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 14.72 مليون درهم في 2019.

★ سجلت شركة «واحة الزاوية» خسائر بنحو 190.9 مليون درهم في 2020، مقارنة بخسارة قدرها 121.46 مليون درهم في 2019.

★ زادت خسائر «الخزنة للتأمين» إلى 96.9 مليون درهم في 2020، مقارنة بخسائر قدرها 13.9 مليون درهم في 2019.

★ سجلت شركة «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» خسائر بنحو 71 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 12 مليون درهم في 2019.

★ تعقد شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 14 أبريل المقبل للنظر في التوصية بشأن توزيع أرباح الشركة لعام 2020.

★ سجلت «إشراق للاستثمار» خسائر بنحو 80.8 مليون درهم في 2020، مقارنة بخسائر بنحو 10.6 ملايين درهم في 2019.

★ تحولت شركة «أركان» لمواد البناء للخسارة بعدما سجلت 66.2 مليون درهم في 2020، مقابل أرباح بنحو 46 مليون درهم في 2019.

★ سجلت شركة «أبوظبي لبناء السفن» خسائر بنحو 21.8 مليون درهم في 2020، مقارنة بخسائر بنحو 3.79 ملايين درهم في 2019.

★ وصلت الأرباح الصافية لشركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» إلى 19.125 مليون درهم في 2020، مقابل صافي ربح قدره 22.6 مليون درهم في 2019.

★ حققت شركة «رأس الخيمة للإسمنت اﻷبيض والمواد الإنشائية» أرباحاً بقيمة 12.7 مليون درهم في العام الماضي، مقابل أرباح قدرها 19.4 مليون درهم في 2019.

★ حدد بنك دبي الإسلامي الثلاثاء موعداً لاجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

★ أوصى مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلوس للسهم عن 2020.

★ سجلت شركة داماك العقارية خسائر 1.03 مليار درهم في عام 2020 مقارنة بخسائر بلغت 37 مليون درهم في 2019.

★ أظهرت النتائج الأولية لشركة الصقر الوطنية للتأمين تحقيق صافي أرباح بقيمة 3.85 ملايين درهم في 2020 مقابل 4.8 ملايين في 2019. وأوضحت الشركة أن الانخفاض في سعر السهم ليس متعلقاً بأداء الشركة ونتائجها المالية وإنما بسبب التنفيذ على أسهم أحد المساهمين وطرحها للتداول بناءً على قرار من المحكمة.

★ سجلت شركة تكافل الإمارات خسائر بقيمة 14.844 مليون درهم في عام 2020 مقابل خسائر بقيمة 37.846 مليون درهم في عام 2019.

★ أظهرت النتائج الأولية للشركة الخليجية للاستثمارات العامة تسجيل خسائر 48.94 مليون درهم في عام 2020 مقابل خسائر بلغت 158.1 مليون درهم في 2019.

★ تعقد شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية اجتماعاً لمجلس إدارتها غداً الثلاثاء، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

★ أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) أن محكمة استئناف مسقط ألغت حكماً سابقاً لصالح الشركة وشركة أخرى بمبلغ 3.1 ملايين ريال عماني، وأن الشركة سوف تقوم بالطعن أمام المحكمة العليا.

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