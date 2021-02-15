خالد بن محمد بن زايد يطلع على تجارب الشركات في «Hub71»

المصدر: أبوظبي - وام

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، Hub71، التي تحتفل بانضمام أكثر من 100 شركة ناشئة إليها في أقل من عامين من إطلاقها.

والتقى سموه في الزيارة مؤسسي الشركات الناشئة واطلع على تجاربهم في تأسيس شركاتهم الرائدة، وناقش الخطط المستقبلية لتنمية وتطوير المنظومة لتستقطب رواد الأعمال المبتكرين في قطاعات التكنولوجيا ذات الأولوية في الإمارة وخطط Hub71 للشراكات الإقليمية والعالمية كمنصة فريدة من نوعها في مجتمع التكنولوجيا العالمي.

رافق سموه في الزيارة محمد شرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مكتب أبوظبي للاستثمار، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنظومة Hub71، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، والدكتور طارق بن هندي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وخلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وحنان هرهرة اليافعي، الرئيس التنفيذي لمنظومة Hub71، وعبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rizek، وجون هنس، الرئيس التنفيذي لشركة Securrency، وفوضيل بنتوريكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Okadoc.

وتعكس منظومة Hub71، التي تعد مبادرة رائدة لبرنامج «غداً 21»، التزام إمارة أبوظبي احتضان مبادرات الابتكار التكنولوجي ومساعدة أصحابها على تأسيس شركاتهم وتحقيق النمو وتعزيز مجتمع تكنولوجي مزدهر وحيوي عبر إقامة الشراكات التي تجمع بين عوامل التمكين الرئيسة، ومساعدة الشركات الناشئة العالمية على تأمين مصادر رأس المال والتوسع في أسواق جديدة خارج أبوظبي.

وارتفع عدد الشركات الناشئة التي جذبتها المنصة منذ يناير 2020 من 35 شركة إلى 102 شركة، محققة بذلك زيادة قدرها 191 % في عام واحد فقط، وباتت المنصة الآن تضم شركات من إسرائيل وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك ونيجيريا، التي انضمت في ديسمبر 2020.

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