1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 286 مبايعة بقيمة 449.14 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 88.19 مليون درهم، و276 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 360.94 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم، في منطقة جزيرة 2. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، في منطقة الثنية الثالثة، ومبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة ورسان الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 539.24 مليون درهم، منها 23 رهن أراضٍ بقيمة 315.62 مليون درهم، و70 رهن فلل وشقق بقيمة 223.62 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة 270 مليون درهم، ورهن في منطقة الخليج التجاري بقيمة 138 مليون درهم، أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 116.02 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 114 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة مليون درهم.

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