محمد السبب: إصدار 5245 شهادة منشأ بقيمة سلع مصدرة 1.23 مليار درهم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 433 منشأة جديدة، خلال الربع الرابع لعام 2020، منها 51 منشأة جديدة للمناطق الحرة، و40 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وقد كان لشهر نوفمبر النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة بعدد 159 منشأة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 4781 منشأة، خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، توزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة خلال الربع الرابع لعام 2020 على درجات العضوية التابعة للغرفة، والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سجلت 13 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 3%، كما سجلت 18 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 4.2%، أما الدرجة الأولى فقد سجلت 52 منشأة بنسبة 12%، فيما حظيت الدرجات الثانية والثالثة بالنسبة الأكبر من المنشآت المسجلة، والتي وصلت إلى 38.3% لكل درجة منهما، وبواقع 166 منشأة في كل درجة، في حين سجلت 18 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 4.2%.

وأضاف: بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة خلال الربع الرابع 187 مليوناً و870 ألف درهم، علماً بأن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 51 منشأة بالمناطق الحرة، و40 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، وبلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 455 عاملاً للفترة نفسها، وبلغ عدد جنسيات الاستثمارات الجديدة 23 جنسية من جميع أنحاء العالم، حيث كانت الجنسيات الأكثر استثماراً في رأس الخيمة هي الهند تليها بنجلاديش وسوريا ومصر وكندا وفرنسا وباكستان والأردن، ثم باقي الجنسيات المختلفة.



شهادات المنشأة

وقال محمد السبب، إن مجموع شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الربع الرابع بلغ 5245 شهادة، حيث تصدر شهر نوفمبر العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 1858 شهادة، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات ملياراً و227 مليون درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تم إصدار شهادات منشأة بمجموع 1048 شهادة بقيمة سلع 172 مليون درهم، تلتها سلطنة عمان بمجموع 452 شهادة بقيمة 88.2 مليون درهم، ثم الهند 421 شهادة بقيمة سلع 80.7 مليون درهم.

وأضاف: توزعت أنواع البضائع المصدرة، التي تم إصدار شهادات منشأ لها على العديد من المنتجات، أبرزها منتجات المملكة النباتية بإجمالي 2707 شهادات بنسبة 51.7% من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الربع الرابع لعام 2020، تلتها الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بإجمالي 1046 شهادة بنسبة 19.9%، ثم منتجات صناعة الأغذية، والمشروبات، والسوائل الكحولية والخل، والتبع بعدد 803 شهادات بنسبة 15.3%، وتم إصدار 688 شهادة لشحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية ومنتجات تفككها، ودهون غذائية محضرة، وشموع من أصل حيواني أو نباتي بنسبة 13.1%.

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