«أدنيك» تُوقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع إكسبو تل أبيب

المصدر: أبوظبي – البيان

وقّعت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، مذكرة تفاهم استراتيجية مع إكسبو تل أبيب، مركز المعارض الأبرز في إسرائيل، بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في قطاع سياحة الأعمال على المستوى الإقليمي، في خطوة ستُسهم بتطوير محفظتهما من المشاريع الجديدة، وزيادة فرص التعاون بينهما.

وتهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة استراتيجية، تُسلط الضوء على سبُل التعاون بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، عن بعد، بحضور حميد مطر الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومجموعة الشركات التابعة لها، وتامر دايان الرئيس التنفيذي لإكسبو تل أبيب.

وقال الظاهري: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع إكسبو تل أبيب، يسهم في تعزيز فرص النمو ضمن قطاع سياحة الأعمال، سواء في دولة الإمارات، أو على مستوى سائر أنحاء المنطقة، ما ينسجم مع توجهات أدنيك الاستراتيجية في هذا الإطار. كما تحقق هذه الشراكة الاستراتيجية، مساعي أدنيك الرامية للارتقاء بعلاقاتها الإقليمية، والشراكة في نقل المعرفة، عبر دعم الابتكار في القطاع، والنهوض بالفرص التجارية بين الدولتين».

وأضاف الظاهري: «نواصل من خلال هذه الشراكة، ترسيخ مكانة أدنيك الرائدة، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال، عبر بناء فرص التعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين والعالميين بشكل مستمر، ما ينعكس، بالتالي، على تطوير قطاع سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وسيمتد أثره إلى العالم».

من جانبه، قال دايان: «تُعد شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وإكسبو تل أبيب، نموذجاً للريادة الإقليمية في قطاع سياحة الأعمال. ومن الطبيعي أن نطمح في إكسبو تل أبيب لعقد هذه الشراكة، لا سيما في ضوء الخبرة الواسعة التي تتمتع بها أدنيك في مجالات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، واستضافتها وتنفيذها. إن إسرائيل والإمارات، ستكونان أول دولتين في العالم نجحتا في تلقيح سكانها، ما يعزز يمكنهما من ريادة قطاع المعارض والمؤتمرات، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نهدف إلى تعزيز أطر التعاون بيننا، وطرح المزيد من الفرص لتبادل المعارف والخبرات بين الشركتين، ونتطلع للتعاون مع شركائنا في دولة الإمارات، لتحديد الفرص الجديدة، واستثمارها بما يعود بالخير على قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، واستقبال زوار جدد من دولة الإمارات وغيرها في تل أبيب».

وتلتزم أدنيك بدعم جهود التعاون الإقليمي في قطاع سياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من الاتفاقات والشراكات التي وقعتها الشركة، مع أبرز الجهات المعنية بهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي أعقاب التوقيع التاريخي على الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، في سبتمبر من عام 2020، وما حملته من فرص جديدة للتعاون بين دول المنطقة، تُواصل أدنيك تركيزها على تعزيز فرص التواصل مع الشركات والمؤسسات المعنية بتنظيم الفعاليات في إسرائيل.

ويُعد إكسبو تل أبيب، الذي تأسس عام 1933، أحد أبرز مراكز المؤتمرات الدولية الريادية في العالم، ويقع ضمن المدينة الرئيسة في إسرائيل، وتتمتع بمكانة ثقافية وتجارية متميزة.

ويستضيف المركز نحو 400 فعالية سنوياً، بما فيها المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، إلى جانب غيرها من الأنشطة والمعارض، بإجمالي 8 أجنحة والعروض. ويضم مركز إكسبو تل أبيب الدولي للمعارض، عشرين قاعة مؤتمرات، ومساحات تبلغ 45 ألف متر مربع، مخصصة للمعارض، كما يستقبل المركز أكثر من 2.3 مليون زائر سنوياً، إلى جانب الخطط القائمة لتوفير 400 غرفة فندقية.

وكان إكسبو تل أبيب، قد استضاف في عام 2019، منافسات يروفيجن، التي جرى بثها لأكثر من 200 مليون مشاهد حول العالم.

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