إماراتي يفوز بجائزة «رجل الصناعة العربية لعام 2020»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن «منتدى المستقبل للاستثمارات العربية»، عن منح رجل الأعمال الإماراتي، الدكتور على العامري رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة الشموخ لخدمات صناعة أنابيب النفط، جائزته السنوية الأولى، باختياره (رجل الصناعة العربية لعام 2020)، وذلك وفقاً لما أعلنته اليوم، إدارة المنتدى، الذي يعد بمثابة كيان ومظلة عربية تدعم مبادرات التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية العربية، حيث يصدر المنتدى عن مجموعة مجلة استثمارات الإماراتية، وتستهدف أجندة المنتدى والمتعارف عليه بـ (دافوس العرب)، استقطاباً في عضويته لكافة وكالات وهيئات الاستثمار الوطنية الحكومية العربية، وأكثر من 13 ألف كيان استثماري بنهاية عام 2021.



ثقة عالمية

يذكر أن قرار منح المنتدى لجائزته السنوية الأولى للدكتور على العامري، جاء انعكاساً ورصداً لفكره ورؤيته لتطوير مجموعة أعمال الشموخ لخدمات النفط، والتي استطاعت منذ نشأتها عام 2001، وعبر خطوط التصنيع المتطورة لصناعات أنابيب النفط، أن تستحوذ على ثقة كبريات الشركات النفطية العالمية، مثل أرامكو وشل وتوتال، بما عزز من سمعة الصناعة الإماراتية والعربية ككل، بالأخص أن العامري يملك رؤية في تنويع الأعمال الاقتصادية الخاصة بمجموعته، تعتمد بشكل محوري على الصناعة.



عضوية دائمة

وتقديراً لإسهاماته، قرر مجلس إدارة منتدى المستقبل للاستثمارات العربية، منح العامري شهادة العضوية الذهبية الدائمة للمنتدى، والتي تمنح لقلائل من رجال الأعمال العرب البارزين، والذين يملكون سجلاً من الإنجازات في دعم مسيرة الاقتصاد العربي.

وبدوره، قال محمد شمس الدين، إننا اليوم نقف أمام نموذج عربي في دولة الإمارات لرجل أعمال من طراز فريد، استطاع في أعوام قلائل، شق غمار صناعة أنابيب النفط، ليحقق طفرات سريعة، وصلت للعالمية، لتؤكد أن البصيرة القيادية والإبداع الملهم لأي رجل أعمال عربي، تبدو دافعاً وركيزة رئيسة لنهضة وتطور الصناعة العربية، والتي يعد تنمية الاستثمار فيها غاية سامية من أهداف منتدى المستقبل للاستثمارات العربية. متمنياً لمجموعة الشموخ لخدمات النفط، أن تواصل دورها المؤثر في دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات والدول العربية.

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