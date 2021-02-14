"إينوك" تفتتح محطة خدمة جديدة على طريق أبوظبي

المصدر: وام

أعلنت مجموعة إينوك عن افتتاح محطة خدمة جديدة على شارع الشيخ زايد باتجاه إمارة أبوظبي بموقعٍ حيوي بجوار المخرج 11 لتلبية احتياجات السائقين المتجهين من دبي إلى العاصمة أبوظبي.

وتضم محطة خدمة إينوك الجديدة 10 حارات للتزوّد بالوقود و20 مضخة وقود مؤتمتة وهي مزوّدة بـ 8 خزانات سعة 15 ألف غالون إضافة إلى منطقة لشحن السيارات الكهربائية وعددا من المرافق الخدمية.

واشار سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك إلى الاستمرار في توسيع شبكة محطاتنا في الدولة وتقديم أفضل خدمات من نوعها للعملاء.

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