دلتا وورلد شارتر توقع اتفاقية تأجير مع «فلاي تو سكاي» لإدارة طائرتين

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة دلتا وورلد تشارتر، إحدى أبرز شركات تأجير الطائرات اتفاقية حصرية مع شركة «فلاي تو سكاي»، لتصبح بموجبها وكيل عام مبيعات أسطول طائراتها من طراز Airbus A320، وبمقتضى الاتفاقية، ستقوم شركة دلتا وورلد شارتر (DWC) بإدارة طائرتين من طراز A320.

وقال ديميتري كورشونوف، المدير التنفيذي لشركة «دلتا ورلد شارتر»: يسعدنا تأجير أولى طائراتنا من طراز إيرباص A320؛ خصوصاً خلال الأوقات الحالية الصعبة، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة Fly2Sky، أصبحت دلتا وورلد شارتر جاهزة الآن لتشغيل مشاريع (التأجير الشامل) ورحلات العودة إلى الوطن، بالإضافة إلى رحلات منظمي الرحلات وتغيير الطاقم وغيرها من المجموعات، التي تتطلب سعة ركاب تصل إلى 180 مقعداً، باعتبارها من عائلة الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً وكفاءة في استهلاك الوقود في العالم، ستوفر طائرات A320 خيارات لخط سير الرحلة ومرونة أكبر لعملائنا.

تتميز طائرة إيرباص A320 في فئتها بسرعتها، ومقصوراتها الفخمة والحديثة في فئتها، ويتوفر منها طائرات بمقصورة أوسع ذات ممر واحد، ويتمتع الركاب بمساحة شخصية أكبر مما يوفر لهم تجارب سفر بمقاعد مريحة بعرض 18 بوصة. تحتوي طائرة إيرباص A320 على مساحة تخزين كبيرة في الخزائن العلوية لوضع الأمتعة المحمولة بسهولة، بينما يساعد الممر الواسع في الصعود والنزول بكل سهولة.

وتحرص دلتا وورلد شارتر على عقد الشراكات مع أبرز شركات الطيران والمشغلين لطلب وتوريد العديد من أنواع الطائرات، بالإضافة إلى التسويق المستمر لأي سعة احتياطية متوفرة لعملائها العالميين لتلبية متطلباتهم قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. في السابق، نجحت شركة دلتا وورلد شارتر في إدارة عدد من طائرات بوينج مثل طائرات 737 VIP و 747s، ما أدى إلى تمكين المالكين من الحصول على إيرادات آلاف الساعات.

وتحرص دلتا وورلد شارتر باستمرار على تطبيق التدابير والإجراءات الصحية الصارمة، للحد من المخاطر الصحية للمسافرين جواً والعاملين في الطيران وعامة الناس، وتهدف هذه التدابير السارية على مشغلي المطارات وشركات الطيران وغيرها في صناعة النقل الجوي إلى توفير تجارب سفر صحية ومريحة وفقاً لأعلى المعايير.

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