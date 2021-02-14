إطلاق بيع الوحدات في فندق بونينجتون أبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي - البيان

يقدم فندق بونينجتون أبراج بحيرات جميرا، فئة خمس نجوم في دبي، فرصة للمستثمرين لشراء الغرف الفندقية، حيث تتعاون مجموعة ماكجيتيجان، المشغّلة للفنادق، مع وكالة بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسز الخليج العقارية لتقديم عرض استثماري في العقار الرئيسي.

ويقع فندق بونينجتون في منطقة أبراج بحيرات جميرا متعددة الاستخدامات، ويضم 208 غرف فندقية و271 شقة مخدمة، بالإضافة إلى مرافق تجارية ومطاعم فاخرة ووسائل راحة وترفيه، ومطعم ماكجيتيجان الإيرلندي.

وبموجب اتفاقية الشراء، ستستمر مجموعة فنادق بونينغتون في إدارة الفندق وتشغيله، بما في ذلك الوحدات المتاحة للبيع. وستقوم بعد ذلك بشراء الوحدات بالسعر الأصلي، بالإضافة إلى قسط التأمين، في نهاية المدة يوفر إطلاق المبيعات فرصة للاستفادة من الانتعاش المتوقع في السفر الدولي في عام 2021. ولتعزيز الثقة، سيحتفظ العملاء بسند الملكية الخاص بالوحدات التي اشتروها والذي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال دينيس ماكجيتيجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماكجيتيجان: سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع وكالة بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسز الخليج العقارية. ولا يقتصر الأمر على أنها تمثل فرصة مهمة للاستثمار في فندق بونينغتون ولكن تساهم أيضاً في تسارع نمو السياحة على نطاق أوسع في دبي مع تخفيف قيود السفر.

وقال فيل شيريدان، الرئيس التنفيذي لوكالة بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسز الخليج العقارية: يمكن للمستثمرين الاطمئنان إلى تجربة ملكية شخصية ومُحسّنة تعكس تجربة الضيافة في فندق بونينغتون.

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