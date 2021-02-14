«فليكسي باي» تجمع 3 ملايين دولار لإنماء منصة استحقاقات الموظفين

المصدر: دبي - البيان

تمكنت FlexxPay، وهي شركة التكنولوجيا الناشئة صاحبة التأثير الاجتماعي بمقارها المنتشرة في أوروبا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنصة استحقاقات الموظفين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي توفر إمكان الحصول المبكر على الدخل المكتسب، من جمع ثلاثة ملايين دولار أمريكي في جولة التمويل ما قبل السلسلة أ. وقد شارك في هذه الجولة التمويلية مجموعة من كبار المستثمرين على الصعيدين الدولي والإقليمي ومن بينهم شركة جيمكو JIMCO وشركة تارجت غلوبال Target Global ومنصة ومضة Wamda وصندوق التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي DIFC FinTech Fund وشركة مارش القابضة المحدودة March Holding (التي كانت وما زالت توفر الدعم اللازم لشركة FlexxPay منذ جولة التمويل التأسيسي لها) بالإضافة إلى شركة أرزان فينتشر كابيتال Arzan VC وشركة سُكنى فنتشرز SuknaVentures وشركة نواة كابيتال Nuwa Capital وشركة فنتشر سوق VentureSouq.

وتعمل الشركة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وتخطط لإطلاقها في البحرين الشهر القادم وبقية الشرق الأوسط في المستقبل القريب. وأسست شركة FlexxPay عام 2018، وفي البداية تمكنت من جمع مليون ونصف مليون دولار أمريكي في جولة التمويل التأسيسي لها، أما الآن، فقد أضافت ثلاثة ملايين دولار أمريكي أخرى في جولة التمويل ما قبل السلسلة أ. ومرة أخرى وعلى غرار جولة التمويل التأسيسي، تتألف هذه الجولة التمويلية من مزيج من القروض وحقوق الملكية.

وتتيح شركة FlexxPay إمكان الحصول على الدخل المكتسب بالفعل (متضمناً الرواتب والعمولات والمعاشات ومكافآت نهاية الخدمة) عبر منصتها الإلكترونية. ومن شأن الشركات تحقيق أكبر الاستفادة من زيادة العوامل المحفزة لدى الموظفين، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم أيضاً في الوقت الذي يلحظون فيه انخفاضاً في معدل الإجازات المرضية المبلغ بها، الأمر الذي يرجع إلى تقليص الضغوط والأعباء المالية الملقاة على عاتق الموظفين. وعلاوة على ذلك، تشهد أقسام وإدارات الموارد البشرية انخفاضاً ملحوظاً في أعباء العمل بواقع 20% وذلك من خلال توفير الوقت الذي تقضيه تلك الإدارات في تجهيز طلبات الحصول على سلفيات على الرواتب.

وقد زادت شعبية المنصات الإلكترونية المماثلة في مجال التكنولوجيا المالية وأضحت أكثر رواجاً بين الشركات والمؤسسات والمستخدمين في أسواق الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وغيرها من الأسواق الأخرى المتعددة. ووصولاً إلى حاضرنا هذا، تحتل منصة شركة FlexxPay مركز الصدارة والريادة من نوعها في المنطقة بين المنصات الإلكترونية المخصصة لاستحقاقات الموظفين، بما يتيح للمستخدمين سرعة الحصول على الدخل المكتسب بالفعل بجانب وضع خطط لمدخراتهم.

وقد أوضح خالد طلحوني، الشريك الإداري في شركة نواة كابيتال Nuwa Capital، «لقد استثمرنا في شركة FlexxPay لكي نوفر الدعم والتعزيز اللازمين لفريق استثنائي متميز من خلال خلفية قوية ومتينة من تأسيس مؤسسة تجارية في الماضي، والذي تمكن بدوره من وضع حل قابل للقياس والتطوير بشكل كبير إذ بات بإمكان كل من الشركات والموظفين أيضاً تحقيق استفادة قصوى منه».

ومن جانبه صرح صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات رئيس الاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي: «إن صندوق التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي ملتزم دعم وتعزيز الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة في مراحل نموها المختلفة فضلاً عن مشاركتنا في جولة التمويل الاستثمارية الجارية لشركة FlexxPay من أجل التسريع من وتيرة تنفيذ الخطط الإنمائية لتلك الشركات في المنطقة».

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