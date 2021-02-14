منصة «إيت أب» تطلق تكنولوجيا لحجوزات المطاعم بوجهات مجموعة إعمار للضيافة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إيت أب» Eat App، المنصة العالمية لحجوزات المطاعم التي تتخذ من دبي مقراً لها، أمس، إطلاق تقنيتها لحجز المطاعم ضمن الوجهات التابعة لمجموعة إعمار للضيافة، ذراع الضيافة والترفيه التابع لشركة إعمار العقارية.

وبموجب الاتفاقية، سيجري اعتماد تكنولوجيا منصة Eat App في مختلف وجهات الأطعمة والمشروبات التابعة لمجموعة إعمار للضيافة، إضافة إلى دعم العمليات وإدارة علاقات الضيوف ضمن أكثر من 50 مطعماً، بما فيها مطاعم أتموسفير والعنوان وسط المدينة والعنوان مرسى دبي وبالاس وسط المدينة، بالإضافة إلى فيدا للفنادق والمنتجعات وفندق أرماني دبي وغيرها.

وقال نزار كاظم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Eat App: نثق بقدرة التطبيق على تحقيق إمكاناته الفعلية في خدمة عمليات إعمار للضيافة، ونحن مسرورون للتعاون فيما بيننا لتطوير الجيل التالي من خدمات الضيافة المدعومة بالتكنولوجيا. وتُجسد منصة Eat App نظاماً قائماً على السحابة يعمل بشكل طبيعي على أجهزة آي باد ضمن مختلف المطاعم، ليمنح طواقم العمل لدى إعمار للضيافة وصولاً إلى الحجوزات ومعلومات الضيوف الخاصة بالمجموعة. وسيرتبط التطبيق مع المواقع الإلكترونية الخاصة بمطاعم مجموعة إعمار للضيافة، إلى جانب تكامله المباشر مع تطبيق برنامج الولاء U من إعمار، الأمر يزود العاملين بسهولة تحديد وتخصيص الخدمات لضيوف المجموعة المرموقين على امتداد المطاعم التابعة لها.

وقال ديفيد فويلارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات: يزوّد التطبيق مطاعم مجموعة إعمار للضيافة بالقدرة على بناء فهم أعمق بشكل رقمي حول الضيوف ضمن العديد من نقاط التواصل، فضلاً عن تقديم مجموعة استثنائية من تجارب الأطعمة والمشروبات التي تعزز من ولاء العملاء مع مرور الوقت.

وبجانب ذلك، ستسهم هذه الخطوة في تزويد موظفي المطاعم لدى مجموعة إعمار للضيافة بوصول إلى قاعدة مركزية لبيانات الضيوف، والتي تُقدم بيانات مُعززة تفيد في دعم تجارب الضيوف المتخصصة، فضلاً عن تعزيز كفاءة العمليات. كما ستستفيد المجموعة من نظام مكاملة نقاط البيع الخاص بمنصة Eat App، والذي يوفر مستويات إضافية من التحليلات الخاصة بالضيوف.

ونجحت منصة Eat App حتى الآن بجمع تمويل وصل إلى 7.2 ملايين دولار، يشمل استثمارات من جهات مندرجة في تصنيف أبرز 500 شركة من شركات رأس المال الاستثماري الناشئة في وادي السيليكون، إضافة إلى شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز، الأمر الذي أدرج المنصة ضمن قائمة فوربس لأكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً في منطقة الشرق الأوسط.

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