«هيتاشي» توفر حل تخزين لمحطة الطاقة الافتراضية الأولى في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً للتوسع في المنطقة، عن اختيارها لنشر حل تخزين الطاقة المبتكر لديها بهدف دعم عملية تطوير مشروع محطة الطاقة الافتراضية الأولى في سنغافورة. ويتولى معهد أبحاث الطاقة في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة (ERI@N)، تطوير المشروع، الذي تم إطلاقه في عام 2019، بتمويل مشترك من هيئة سوق الطاقة (EMA) في سنغافورة وشركة «سيمبكورب إندستريز» (Sembcorp).

ويمثل نظام بطارية «e-mesh PowerStore» لتخزين الطاقة من «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» جزءاً أساسياً من البنية التحتية لمحطة الطاقة الافتراضية، إذ يعزز من ثبات واستقرار الشبكة عن طريق الموازنة بين تقطّع توليد الكهرباء والأحمال الذكية والديناميكية.

وبهذه المناسبة، قالت «نيروبا تشاندر»، العضو المنتدب لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في سنغافورة: «تعمل سنغافورة على تشغيل واحدة من أكثر شبكات الكهرباء موثوقية على مستوى العالم»، لافتة إلى أن «هذا المشروع يعد مثالاً جيداً على كيفية تعاون أصحاب مصلحة متعددين، مثل هيئة سوق الطاقة الحكومية وجامعة نانيانغ التكنولوجية من القطاع الأكاديمي وشركة Sembcorp من القطاع الصناعي ومزوّدي خدمات تكنولوجيا مثلنا، من أجل تقديم حلول مبتكرة وتسريع تحول قطاع الطاقة للوصول لمستقبل أكثر اخضراراً».

وبدوره، قال «ماثيو فريدمان»، مدير أول الخدمات الرقمية في شركة Sembcorp: إن اختيار شريك التكنولوجيا المناسب أمر جوهري لنجاح المشروع ويسعدنا أن نعمل مع هيتاشي إيه بي بي باور جريدز، إحدى الشركات المرموقة الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة مشروع محطة الطاقة الافتراضية، لكون تخزين الطاقة له أهمية حاسمة في دمج الطاقة الخضراء على نحو فعال ضمن شبكة الطاقة في سنغافورة.

ومن جانبه، صرّح البروفيسور لام خين يونغ، نائب رئيس أول (قسم البحوث) في جامعة نانيانغ التكنولوجية، أنه من أجل تلبية المعايير المستقبلية المحددة لانبعاثات الكربون، يجب على سنغافورة الاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية للارتقاء بآليات تنسيق وإدارة مصادر الطاقة كافة لديها بكفاءة، مؤكداً أن محطة الطاقة الافتراضية تعد من المشاريع الرئيسة التي ستتيح التثبت من صلاحية النمذجة الفعالة والمزايا المبتكرة لهذه التقنيات الناشئة.

وستتيح محطة الطاقة الافتراضية إمكان دمج الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة الموزعة (DERs)، على غرار مصادر الطاقة الشمسية والخضراء الأخرى، بذكاء بما يحاكي نظام طاقة على مستوى المرافق الخدمية. وستعمل محطة الطاقة الافتراضية، من خلال استخدام معلومات آنية، على تحقيق الاستفادة القصوى من إنتاج الطاقة من تلك الموارد الموزعة في مختلف أنحاء الجزيرة. فيما ستتم موازنة تقلبات الطاقة الناجمة عن تقطّع توليد الطاقة الشمسية بشكل آلي بوساطة محطة الطاقة الافتراضية.

جدير بالذكر أن هذه المشروع يستند إلى بصمة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز العالمية في مجال حلول كافة الشبكات لأكثر من 500 ميغاواط و200 مرجع. وقد مكّنت تكنولوجيا الشركة العملاء من تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية من خلال فتح مصادر جديدة للإيرادات، وتعظيم دمج الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

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