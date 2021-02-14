299.35 مليار درهم الإنفاق على الأجهزة القابلة للارتداء بسبب العمل عن بعد

المصدر: دبي - البيان

طرحت «ريفرسونج تكنولوجي Riversong Technology»، الشركة العالمية المتخصصة في صناعة أجهزة المستهلك الإلكترونية، مجموعة من المنتجات القابلة للارتداء ضمن فئتين - الساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية ومجموعة سماعات الرأس، بتصميم وميزات جديدة ومتطورة.

وقد تطورت تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء بشكل لافت في ظل ظروف العمل عن بعد. ووفقاً للتقارير التخصصية التي نشرتها شركة جارتنر للأبحاث مؤخراً، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على الأجهزة القابلة للارتداء 299.35 مليار درهم إماراتي في عام 2021، ترتفع نحو 344.9 مليار درهم بحلول عام 2022. ويعزى هذا التطور بشكل رئيس إلى حرص الأفراد على تحسين صحتهم، وإلى تزايد أعداد العاملين عن بُعد الذين يقومون بترقية سماعات الرأس الخاصة بهم لإجراء مكالمات الفيديو أثناء تفشي الوباء. وقدرت شركة «جي إف كيه» حجم الزيادة في إنتاج شركة «ريفرسونج تكنولوجي» من الأجهزة المذكورة ثلاثة أضعاف في عام 2020، نظراً لتقنياتها المتطورة والجودة الفائقة والتصميمات فائقة الأناقة والنطاق السعري المعقول.

ويشمل خط الإنتاج الجديد، ساعات ذكية من سلسلة «2 Motive» «موتيف 2»، التي تتميز بتصميم عصري وملاءمة مريحة ومقاومتها الماء وتقنيتها المتطورة. كما تتميز بطاريتها باستخدام يصل إلى 10 أيام. و قد زودت واجهة ساعات تخصصية، وتقنية مراسلة ذكية تنبه المستخدمين إلى المكالمات الواردة ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك، ما يجعلهم على اتصال دائم. وزودت الساعات أيضاً آلية العمل المتعددة للرياضات المختلفة، وجهاز مراقبة صحياً يتابع ضغط الدم ويقيس مستويات الأكسجين وينبه المستخدمين إلى التغيير في معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي؛ ما يضمن السماح لهم بتتبع وضبط شدة الجهد أثناء التمرين، وسماعات لاسلكية ومجموعات الرأس التخصصية، وتمتاز بالجودة الفائقة والتصميم المذهل فهي خفيفة الوزن ومريحة للارتداء وتوفر جودة صوت عالية.

وقال هيثم كلاكيشي، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفرسونج تكنولوجي»: «لقد خصصنا استثمارات كبيرة لعمليات البحث والتطوير، ما يساعدنا على فهم ما يريده العملاء وتقديم منتج متميز وأنيق، مزود أحدث التقنيات ويتناسب مع ميزانية أي شخص».

تتوافر أجهزة «ريفرسونج» الأنيقة القابلة للارتداء لدى جميع تجار التجزئة الرئيسين في دولة الإمارات.

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