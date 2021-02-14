«فيتش سوليوشنز»: 3 % نمو اقتصاد الإمارات 2021

المصدر: دبي- سيد صالح

توقّعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً 3 % هذا العام، مقارنة مع تراجع 6.1 % العام الماضي، بسبب تداعيات تفشي «كوفيد 19» في أنحاء العالم.

ونشرت المؤسسة تقريراً عن آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة 2021 للدول الأعضاء بمجلس التعاون موضحة أن تعافي أسعار النفط العالمي واستضافة «إكسبو 2020 دبي» سيحفزان الناتج المحلي الإجمالي للإمارات هذا العام ليبلغ 3 %.

وتوقّع التقرير ارتفاع إنتاج الإمارات من النفط خلال العام الجاري 4.6 % موضحاً أن الدولة يمكنها الاعتماد على القطاع النفطي في منح دفعة قوية لنموها الاقتصادي هذا العام. وفي ما يخص الناتج غير النفطي للإمارات رصد التقرير انتعاشاً تدريجياً فيه وأيضاً في طلبيات الشراء من القطاع الخاص، وذلك من واقع القراءات الشهرية المتتالية لمؤشر مدراء المشتريات لدى الشركات الخاصة غير النفطية العاملة بالدولة، حيث تجاوزت هذه القراءات خلال الشهرين الأخيرين حاجز 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش الاقتصادي، ما يُعد علامة إيجابية.

وتطرقت «فيتش سوليوشنز» إلى برنامج تطعيم السكان في الإمارات ضد «كورونا»، موضحة أن الإمارات بصفة خاصة تتمتع بمركز قوي في هذا الشأن، ليس على مستوى دول الخليج فحسب، بل وعلى مستوى العالم ذلك أنها انتهت من منح 5 ملايين جرعة لقاح لسكانها.

وأضاف التقرير أن التقدم الذي تحققه الإمارات في برنامج التطعيم ضد الجائحة سيمكنها من تسريع إعادة الأنشطة الاقتصادية إلى أوضاعها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة.

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