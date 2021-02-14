«فوربس»: مدخرات وفيرة تمنحها الإقامة الذهبية

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن نظام الإقامة الذهبية الذي أعلنت عنه الإمارات في نوفمبر الماضي، يتيح للمقيمين في الدولة المستفيدين منه، تحقيق مدخرات وفيرة، وذلك لأن الحكومة الاتحادية في الإمارات، لا تفرض ضرائب على الدخل أو ضرائب عامة على الشركات.

وأوضحت «فوربس» في تقرير أمس، عن أنظمة الإقامة الذهبية المُطبَقة في دول العالم، أن نظام الإقامة الذهبية في الإمارات، يمنح تأشيرة إقامة 10 سنوات لبعض الفئات من المقيمين المتخصصين في مجالات بعينها، ومنها الطب، التقنية الحيوية، الهندسة الكهربائية والذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه فرصة للمقيمين المؤهلين للاستفادة منه، كونه يتيح لهم التمتع بإعفاءات ضريبية تحقق لهم وفورات في مدخراتهم.وأضافت أن حكومة الإمارات أعلنت عن السماح للأجانب بتملك الشركات المسجلة في الدولة بنسبة 100 % ما يتيح ميزة تعامل هذه الشركات ومالكيها بمعاملة ضريبية بمجرد استصدار شهادة ضريبية محلية لهم.

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