5.6 مليارات تجارة الإمارات من السلع وحيدة الاستخدام

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

زادت تجارة الإمارات من السلع ذات الاستخدام لمرة واحدة بنسبة 23% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لا سيما السلع الطبية وتشمل الأقنعة والكمامات والقفازات مع زيادة الطلب عليها بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19»، وذلك وفق أحدث إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبحسب إحصائيات المركز، وصلت تجارة الإمارات من السلع ذات الاستخدام المرة الواحدة إلى 5.584 مليارات درهم بوزن 443.5 ألف طن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 4.541 مليارات درهم بوزن 416.6 ألف طن في الفترة نفسها من 2019.

وارتفعت الصادرات من السلع ذات الاستخدام المرة الواحدة بنسبة 13.9% من 1.3 مليار درهم بوزن 181.48 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 1.48 مليار درهم بوزن 219.3 ألف طن في التسعة أشهر الأولى من 2020، وارتفعت الواردات كذلك بنسبة 28% من 2.69 مليار درهم بوزن 205.34 آلاف طن إلى 3.44 مليارات درهم بوزن 198.45 ألف طن، وزاد إعادة التصدير بنحو 19.8% من 550 مليون درهم بوزن 29.75 ألف طن إلى 659 مليون درهم بوزن 25.78 ألف طن.

سلع طبية

وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن تجارة الإمارات للسلع ذات الاستخدام المرة الواحدة توزعت بواقع 3.025 مليارات درهم بوزن 81 ألف طن للسلع طبية بنمو قدره 62.1% مقارنة بنحو 1.86 مليار درهم بوزن 65.76 ألف طن في الفترة المقارنة من 2019، إضافة إلى نحو 2.56 مليار درهم بوزن 362.5 ألف طن لسلع أخرى غير طبية بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بنحو 2.67 مليار درهم بوزن 350.8 ألف طن خلال الفترة المقارنة من 2019.

وشملت السلع الطبية ذات الاستخدام المرة الواحدة صادرات بنحو 248 مليون درهم بوزن 8358 طن خلال التسعة أشهر الأولي من العام الماضي بارتفاع 33.1%، مقارنة بنحو 186 مليون درهم بوزن 6516 طناً في الفترة نفسها من العام 2019، وتضمنت الصادرات 187.3 مليون درهم بوزن 6336 طن أعواد تنظيف الأذن و40.9 مليون درهم بوزن 1042 طن حقن وإبر و13.07 مليون درهم بوزن 190 طناً للأقنعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح.

واردات

وبلغت واردات السلع الطبية نحو 2.28 مليار درهم بوزن 63.53 ألف طن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، بزيادة 72.1%، مقارنة بنحو 1.33 مليار درهم بوزن 48.7 ألف طن في الفترة نفسها من العام 2019، وتضمنت 642.8 مليون درهم بوزن 9194 طناً للأقنعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة للوقاية من الغبار والروائح بنمو قدره 2013%، إضافة إلى 521.7 مليون درهم بوزن 19.88 ألف طن للمناشف والواقيات والحفاضات الصحية، و235.6 مليون درهم للقفازات من لدائن بوزن 12.18 ألف طن بنمو 244%.

وبلغ حجم تجارة إعادة التصدير من السلع الطبية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 490 مليون درهم بوزن 9114 طناً بنمو 39.8% مقارنة بنحو 351 مليون درهم بوزن 10.49 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتضمنت 170.1 مليون درهم بوزن 1215 طناً للأقنعة و60.8 مليون درهم بوزن 756 طن للحقن والإبر و60.2 مليون درهم بوزن 970 طناً للحشو والشاش والضمادات.

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