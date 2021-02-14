«حرة الحمرية» تروّج «مجمع الشارقة للأغذية» في «جلفود 2021»

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في الدورة الـ26 من «معرض الخليج للأغذية- جلفود 2021»، الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري بجناح يركز على تعريف العارضين والزوار بالحوافز، التي توفرها المنطقة للشركات وإبراز دورها مساهماً رئيساً في دعم تجارة الأغذية في الإمارات إلى جانب الدور الحيوي الذي تقوم به كونها وجهة بارزة لتمكين العلامات التجارية، ضمن القطاع العالمي للأغذية من الوصول إلى الفرص الواعدة المتوفرة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وتسلط حرة الحمرية من خلال جناحها الضوء على مشروعها الرائد «مجمع الشارقة للأغذية»، الذي يعد أول وأكبر مدينة متكاملة لصناعة وتجارة المواد الغذائية وإعادة تعبئتها وتغليفها على مستوى الدولة والمنطقة، ويضم نحو 1700 شركة، حيث يتكون من أراض ومخازن ومكاتب وخدمات ومرافق متنوعة، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربعة، ويوفر قطع أراض ابتداء من 2500 متر مربع بالإضافة إلى كل الرخص والأنشطة ذات الصلة بصناعة الأغذية.

وقال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية: إن معرض «جلفود» يعد أهم ملتقى لقادة القطاع الغذائي في العالم كونه يبحث آخر الابتكارات التي تتعلق بالقطاع ومستقبله وكيفية الاستعداد لمواكبة تغيراته، لذلك تحرص هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على المشاركة سنوياً في المعرض لتفعيل قنوات التواصل المباشر مع صنّاع القرار والرواد والمستثمرين الإقليميين والدوليين، الذين يتطلعون إلى توظيف الفرص الناشئة ضمن قطاع الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن «مجمع الشارقة للأغذية» يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي للدولة والمنطقة عبر استقطابه لأهم الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات الغذائية.

ولفت المزروعي إلى أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية تسهم بشكل واضح في دعم نمو قطاع الصناعات الغذائية في الدولة من خلال توفير كل التسهيلات للشركات الراغبة في الاستثمار والشركات القائمة لديها عن طريق تسهيل إصدار الرخص للمستثمرين والشهادات الصحية لتصدير المواد الغذائية، وشهادات عدم الممانعة والموافقات الرسمية والتدريب وتقديم الاستشارات وخدمات فحص المواد الغذائية، بالإضافة إلى التوسط والربط بين المستثمرين والهيئات المحلية وتوفير الدعم والرعاية والإرشاد والتوجيه، إلى جانب العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، التي يقدمها قسم الأغذية في الهيئة لشركات الأغذية والمشروبات.

يشار إلى أن قطاع صناعة الأغذية والمشروبات يعد أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة، حيث يعد ثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية بعدد 568 مصنعاً وطنياً وبحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي وبنسبة إسهام 10% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة.

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