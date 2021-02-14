إطلاق آخر مراحل مشروع التحول الاتحادي للاستحقاق المحاسبي

المصدر: دبي - البيان

نجحت وزارة المالية في إطلاق جهات المرحلة الثالثة (الأخيرة) من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي على الجهات الحكومية الاتحادية كافة، متجاوزة التحديات كافة التي شهدها المشروع في 2020، وفي مقدمتها تطبيق نظام العمل عن بُعد الذي فرضته جائحة «كورونا» التي كان لها أثر مباشر في خطة عمل مشروع التحوّل. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المالي في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.





خطوة رئيسة



وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أهمية إطلاق المرحلة النهائية من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، والذي يعد خطوة رئيسة لتوفير بنية تحتية مبتكرة ومتقدمة، من شأنها أن تعزز من موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية في المجال المالي، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة للجهود المستمرة والحثيثة لفرق العمل في وزارة المالية والتعاون المثمر والبناء مع الجهات الاتحادية كافة.



وقال: أثبتت وزارة المالية في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم، تفوقها وقدرتها على تجاوز مختلف التحديات، متحلية بالمرونة ومعتمدة نهج الابتكار والإبداع في تطوير وتنفيذ خطط العمل، فقد وضعت الوزارة حلولاً علمية وعملية لمرحلة العمل عن بُعد، مع تنفيذ خطة شاملة لمواصلة العمل والتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع، مع ضمان توفير الممكنات والدعم اللازم لإنجاز المشروع في الموعد المحدد، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل متخصص يوفر الدعم الفني والمحاسبي للمستخدمين في الجهات الاتحادية، وتوفير النماذج والحلول الفنية المتطورة للرد على استفسارات جميع الجهات وتوجيهها ودعمها في إعداد الأرصدة الافتتاحية، وفي عملية جمع وتبادل المعلومات والبيانات.





جهات



وتشمل المرحلة الثالثة الجهات الكبرى في الحكومة الاتحادية وهي: وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وغيرها. وانطلقت هذه الجهات في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق ابتداء من 1 يناير 2021، كما تمكنت من إنجاز خطوات مهمة في ما يتعلق بحصر وتسجيل أغلب الأصول والالتزامات كما في 1 يناير 2020 على الأساس المحاسبي الجديد، ما ساهم في نقل المعرفة وإدارة التغيير في هذه الجهات لتضمين المحاسبة على أساس الاستحقاق في تسجيل عملياتها المالية بشكل فعّال.



وقامت وزارة المالية بتعديل وأتمتة النظام المالي الاتحادي ليتماشى مع مبادئ أساس الاستحقاق للجهات الاتحادية المرحلة الثالثة (الأخيرة)، وبالتالي تم إطلاق النظام المالي الاتحادي المحدث على أساس الاستحقاق المحاسبي على الجهات الاتحادية كافة والذي يتيح لها تسجيل معاملاتها المالية على مبادئ ومعايير الاستحقاق «FGAAS»، إذ يتضمن النظام الجديد تطبيق نظام لمعالجة عمليات الأصول الملموسة وغير الملموسة والتي تشمل معالجة وأتمتة استهلاك الأصول واستخراج تقارير الأصول التفصيلية والموحدة للحكومة الاتحادية، وأتمتة اعتراف بمصروف وإيرادات الحكومة الاتحادية، واستخراج التقارير الختامية بناء على أساس الاستحقاق التفصيلية والتجميعية على مستوى الحكومة الاتحادية.





إنجازات



وتشمل أهم الإنجازات المتعلقة بمشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي؛ إطلاق المحاسبة على أساس الاستحقاق في الجهات الاتحادية كافة بالإضافة إلى نقل المعرفة وتطوير الخبرات في الحكومة الاتحادية، واعتماد نهج المشاركة وإدارة التغيير، إلى جانب تحديث وتطوير الأدلة لتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق وضمان تطبيق المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية.

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