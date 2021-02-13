تسلّيم «بن غاطي جيت واي» بكلفة 200 مليون درهم في دبي خلال شهر

المصدر: دبي ـ البيان

تتطلع شركة بن غاطي للتطوير العقاري، المتخصصة في الاستثمار العقاري في إمارة دبي، إلى تسليم الوحدات السكنية بمشروع «بن غاطي جيت واي» بمنطقة الجداف في إمارة دبي خلال شهر من الآن.

ويعد «بن غاطي جيت واي» أسرع مشروع تم تطويره في منطقة الجداف خلال 12 شهراً.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، «يسعدنا الإعلان عن قرب تسليم مشروع (بن غاطي جيت واي) الذي يلبى احتياجات منطقة الجداف مع استمرار التزامنا الراسخ بتطوير عقارات مميزة وتصميمات معمارية رائدة ومواد ذات مستوى عالمي ووسائل راحة لا تضاهى وتصل تكلفته الاستثمارية نحو 200 مليون درهم».

وجاءت مبيعات المشروع ضمن أهم المواقع التي تم بيعها على الخارطة خلال شهر يناير الماضي بجانب عدد من المشروعات للشركات الأخرى، حسب التقرير الشهري لمؤشر شركة الاستشارات العقارية «فاليوسترات».

وذكر بن غاطي أن المشروع تم بيعه بالكامل وتصل مساحته نحو 300 ألف قدم مربع تقريباً، ويقع في منطقة الجداف بإطلالات بانورامية على خور دبي وبرج الخور وإطلالات على زعبيل وحديقة زعبيل ويتميز «بن غاطي جيت واي» بسهولة المدخل والمخرج.

ويقع مشروع «بن غاطي جيت واي» في منطقة «الجداف» ويمتد على مساحة بناء تعادل 300 ألف قدم مربعة، وهو برج سكني يتكون من 14 طابقاً ويضم 182 وحدة، بما في ذلك 139 شقة بغرفة نوم واحدة و42 شقة بغرفتي نوم، ومحل تجاري، ويتضمن المشروع مسبحاً وصالة رياضة وجاكوزي ومنطقة لعب للأطفال.

ولفت بن غاطي، إلى أن المبنى يتكون من دور أرضي و4 أدوار مواقف و14 دوراً سكنياً، وتبدأ أسعار الوحدة غرفة وصالة بين 690 ألفاً إلى 790 ألفاً، بينما أسعار الغرفتين من 950 ألفاً إلى 1.2 مليون درهم، مضيفاً أن «المشروع هو ضمن مشروعين نطورهم في منطقة مدينة دبي الطبية 2 ومجموع الشقق للمشروعين 1000 شقة.. وتصل مجموعة المساحة التطويرية للمشروعين في المنطقة إلى مليون قدم».

وأضاف قائلاً: «نتطلع أيضاً إلى تسليم مشروع ميلينيوم بن غاطي ريزدنسز بالكامل وبدء التسليم خلال الأشهر القليلة المقبلة ليكون أحد استعدادنا لاستقبال معرض إكسبو».

وأكد، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، على التفاؤل بشأن القطاع العقاري خلال عام 2021 والذي سيكون بوابة لانتعاش القطاع خلال السنوات المقبلة بفضل المبادرات الحكومية بقانون الإقامة الذهبية وتملك الأجانب للأنشطة التجارية بنسبة 100%، بجانب قانون منح الجنسية.

وأشار إلى استمرار نهج «بن غاطي للتطوير» في الحفاظ على الأسس الجمالية والفنية المميزة في عقاراتها منها التميز باللون البرتقالي، فضلاً عن استراتيجية الشركة التي تركز عوامل جذب المستثمرين المتضمنة العائد الإيجاري المضمون بسبب مواقع المشاريع وجودة البنايات التي تشيدها، بالإضافة إلى القيمة مقابل الاستثمار بسبب الخصومات والأسعار والتي تكون معقولة للسوق.

ولفت إلى بن غاطي على التوسع باستثماراتها خلال عام 2021 وزيادة محفظة مشروعاتها البالغة حالياً 40 مشروعاً بقيمة تتجاوز 3.5 مليارات درهم موزعة في أنحاء الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي: «نحن في بن غاطي ندرك حجم التحديات والتغيرات التي تطرأ على السوق وسنحافظ على نسب الالتزام المرتفعة بالتسليم والتصميمات الفريدة من نوعها التي تستهدف من خلالها تغيير مفهوم العقار في المنطقة ككل ليكون هناك نظرة فنية أكثر من كونها استثمارية».

وكشف أن القطاع العقاري يراهن على انتعاش السوق العقاري بدءاً من عام 2021 مع ترقب فاعليات «إكسبو دبي 2020» الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، كذلك البرامج الحكومية والمبادرات الداعمة لجذب الكفاءات وتوطين فئات جديدة ما يكفل طلباً كبيراً يوازن المعروض الحالي ويشجع الشركات العقارية على إطلاق مشروعات جديدة.

وأكد أن سوق دبي لا يخلو من الفرص حتى في أصعب الظروف نظراً للمرونة الكبيرة التي يتمتع بها كونه قبلة المال والأعمال الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأكد أن الفترة المقبلة تتطلب من المطورين العقاريين ارتياد عوالم جديدة من الابتكار والتطوير، ومراعاة الطلب على بنايات جديدة تراعي المخاطر الصحية عبر إدخال التكنولوجيا في صميم عمل الوحدات، كذلك إدخال نمط الوحدات الهجينة التي تصلح للعمل والعيش معاً مع تزايد الطلب عليها بدعم زيادة سياسات العمل من المنزل والتي ستستمر بعد انقضاء الجائحة.

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