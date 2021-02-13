«جمعية مسكنك» تتعاون مع ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع»، إحدى أبرز الشركات الناشطة في قطاع التطوير العقاري الآخذ بالنمو في المملكة العربية السعودية، عن إبرام اتفاقية مع «مسكنك»، الجمعية التعاونية الإسكانية المرموقة التي تعمل على توفير المساكن والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية.

وبموجب الاتفاقية، ستقدّم «ماكسيميليانو» خدمات تطوير متكاملة للمشاريع السكنية الخاصة بجمعية مسكنك التعاونية، بما في ذلك خدمات التخطيط والتصميم وتطوير الأراضي والدراسات المالية والتصميمية وإدارة المشاريع وإدارة برامج التنفيذ إلى جانب تخطيط وتنفيذ كل مراحل أنشطة التسويق والمبيعات.

ووقَّع الاتفاقية كل من المهندس عبد الرحمن الشريف، الرئيس التنفيذي لجمعية مسكنك التعاونية؛ والدكتورة نيرمين بن عثيمين، عضو مجلس إدارة شركة «ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع».

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نيرمين بن عثيمين: «يسعدنا ويشرّفنا للغاية أن نبرم هذه الاتفاقية مع جمعية مسكنك، والتي نؤكد من خلالها التعاون المشترك بين القطاعين التعاوني والخاص في سبيل دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتتشارك كل من «ماكسيميليانو» و«مسكنك» ذات الرسالة التي تتمحور حول رفع مستوى جودة حياة المواطنين السعوديين من خلال توفير مساكن تجمع بين اليسر والرفاهية. ونحن نتطلع قدماً لإنجاز مشاريعنا المشتركة بنجاح».

وتقدم جمعية مسكنك التعاونية أيضاً مجموعة من الخدمات لقطاع التشييد والبناء من خلال اتباعها للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة بهدف توفير المساكن والخدمات اللازمة بأسعار تنافسية وجودة عالية.

ومن جانبها، تعمل شركة «ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع» بشكل وثيق مع الشركة الوطنية للإسكان بهدف تطوير مشاريع سكنية للمواطنين السعوديين. وقد تعاونت الشركة مع مجموعة من مطوري القطاع الخاص في إطار الشراكة التي تجمعها مع الشركة الوطنية للإسكان.

وعلاوة على ذلك، أطلقت الشركة أخيراً تصاميم معمارية أعدت خصيصاً لمشروع «دار سموّ» في جدة. ويعتبر مشروع «دار سموّ» السكني جزءاً من برنامـج «سـكني» التابـع لـوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية.

وتولّت الشركة أيضاً إدارة عمليات الهندسة والتصميم والبناء، فضلاً عن أنشطة التسويق والترويج لمشروع «رواسن» السكني في المملكة العربية السعودية، وقد نجحت ببيع 99% من وحدات المشروع. كما أشرفت «ماكسيميليانو» على عمليات تسويق وبيع وحدات مشروع «مدينة الورود» الذي يعتبر واحداً من أكبر المشاريع السكنية في المملكة. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، يتكون فريق الشركة بشكل رئيسي من مواطنين سعوديين مختصين بمجالات التصميم والهندسة والبناء.

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