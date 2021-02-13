64 محلاًً لعرض منتجات أصحاب المشاريع في «مركز عجمان لريادة الأعمال»

المصدر: عجمان - البيان

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة يوفر منصة مستدامة لخدمة أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، بحيث يعزز المبنى من الجهود المبذولة لتنويع المزايا والمقومات الموجهة لمشاريع سيدات الأعمال عضوات المجلس لما سيحتويه مركز ريادة الأعمال من فعاليات ومعارض دائمة تضمن التواصل المباشر بين مجتمع الإمارة وأصحاب المشاريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مركز عجمان لريادة الأعمال بحضور خالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة الأعمال وعبير عيد الفرج مدير مكتب سيدات أعمال عجمان، كما حضر الاجتماع موظفات مجلس سيدات أعمال عجمان وفريق عمل إعداد وتجهيز المركز بهدف مناقشة خطة إدارة المبنى وآليات التسويق لجذب رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز الكائن في منطقة الجرف ـ عجمان.

تناول الاجتماع لائحة الشروط وعقود الإيجار لمحلات المبنى، بحيث يوفر المبنى 64 محلاً بمقاسات مختلفة إلى جانب عدد من القاعات، كما تم مناقشة المتطلبات اللوجستية للمبنى وكذلك الخطة المستقبلية والفعاليات المستهدفة بما يضمن إيجاد قيمة مضافة لأصحاب المشاريع المستفيدين من مبنى مركز عجمان لريادة الأعمال.

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة بجهود القيادة الرشيدة في توفير الدعم والمقومات المتنوعة لمجتمع الأعمال وخاصة المشاريع الوطنية ومشاريع سيدات الأعمال لضمان نمو واستدامة تلك المشاريع، كما أشارت إلى جهود مجلس سيدات أعمال عجمان إلى تنفيذ برامج ومشاريع نوعية تعزز استفادة عضواته ونمو أعمالهن.

وثمنت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان حرص مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان على تقديم الدعم الكامل لمشاريع ومبادرات المجلس، ودور الغرفة في تهيئة المناخ الجاذب لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يصب في نمو القطاع الاقتصادي ككل.

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