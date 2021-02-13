«أيانا القابضة» تستثمر 3 ملايين دولار في «إكسبلور» للتقنية الناشئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أيانا القابضة» عن شراكتها الاستراتيجية مع «إكسبلور» XPLOR، شركة التقنية الناشئة التي تسعى إلى إحداث طفرة في قطاعي الإنشاءات والعقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن طريق التحول إلى تطبيقات الرقمنة باستخدام أحدث التقنيات. كانت «إكسبلور» قد تمكنت من جمع 3 ملايين دولار أمريكي والتي ستستفيد منها الشركة لتمويل المرحلة التالية من خطة نموها وتوسعها.

وضمن جهودها الرامية للاستجابة للحاجة الآخذة في التزايد للتطبيقات الرقمية في قطاعي العقارات والتطوير العقاري، تعمل «إكسبلور» على تطوير تقنيات تستشرف المستقبل من شأنها الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مختلف فئات الأصول. وستقوم الشركة بتسخير إمكانات التقنيات الجديدة والناشئة مثل سلسلة الكتل لتقديم حلول للتحديات الرئيسية التي تواجه مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي والمستهلكين على حد سواء.

وفي تعليق له على هذه الخطوة الاستراتيجية، قال كان توركان، مؤسس شركة «إكسبلور»: «على الرغم من أن عملية التحول الرقمي كانت ضمن خطط العديد من مؤسسات الأعمال لسنوات، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سرّعت من وتيرة اعتماد هذا التحول في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع العقارات. وكشركة رائدة في تقديم التقنيات الجديدة التي من شأنها إحداث تغييرات جذرية في هذا القطاع، فإن «إكسبلور» تتطلع بشغف إلى التركيز المتزايد على الرقمنة. نحن على ثقة من أن هذا التمويل الجديد سيشكل عامل دعم فعّالاً لسعينا وراء الابتكار مما يمكّننا من إحداث تغيير ملموس في قطاع العقارات في المنطقة. كما أود أن أتوجه بالشكر لشركة «أيانا القابضة» وسائر شركائنا على دعمهم المتواصل الذي كان وما زال يحفزنا على السعي لتحقيق المزيد من النجاحات».

يذكر أن هذا التمويل الجديد يأتي إثر التغييرات الجذرية التي أحدثتها تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في قطاع العقارات وإعادة صياغة مختلف جوانب الأعمال والعمليات التنفيذية، والتي تشمل متطلبات معرفة العميل (KYC) والمعاملات وإدارة العقود وغيرها من المحاور الأساسية.

وتحرص شركة «إكسبلور» على تحقيق الاستفادة القصوى من جوانب عملية تحولها بشكل فعلي إلى الرقمنة وتقنية التعاملات الرقمية، الأمر الذي يمكنها من القيام بدور محوري في جعل القطاع أكثر أماناً وفعالية وبشكل يتيح تقديم الخدمات بأسعار في متناول الجميع.

كانت شركة «إكسبلور» قد تأسست في عام 2015، وهي تعتمد بشكل أساسي على برنامج تخطيط رئيسي بتقنية ثلاثية الأبعاد كشريك رقمي تم تصميمه بطريقة سهلة الاستخدام. يتخذ هذا البرنامج نهجاً شاملاً لرقمنة قطاع العقارات بشكل يشمل مختلف جوانب التسويق والمبيعات والتأجير وإدارة المرافق، الأمر الذي لا يقتصر تأثيره على مساعدة مطوري العقارات على تقليل نفقاتهم التشغيلية وزيادة حصتها في السوق وتقليل احتمالية حدوث الأخطاء البشرية، بل يتخطى ذلك إلى مساعدة المستثمرين من خلال منحهم إمكانية التحكم الكامل في اختيار العقارات وحجزها واستكشافها.

بعد اختيار العملاء لوجهتهم، يتيح لهم هذا البرنامج الرقمي التعرف بشكل أكثر شمولاً على المجتمع في هذه الوجهة من خلال تحليل الموقع والبنية التحتية والمعالم الرئيسية وتوافر المخططات الرئيسية للعقارات ووسائل الراحة ومخططات الطوابق. كما يمكن للعملاء رؤية الشكل الخارجي للعقار بالأبعاد الثلاثية والقيام بجولات افتراضية داخله.

وفي تعليق له عن أهمية دور هذا التطبيق، قال توركان: «جرت العادة على أن يتخذ معظم المستثمرين في مجال العقارات قراراتهم بعد معاينة أي عقار بشكل شخصي، غير أن هذا البرنامج يتخطى هذه التجربة بمراحل».

احتفالاً بنجاح مهمة مسبار الأمل لكوكب المريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت شركة «إكسبلور» بتصميم مخطط رئيسي مبتكر للكوكب الأحمر. ويمكن لزوار الموقع الإلكتروني للشركة القيام بجولة افتراضية بزاوية 360 درجة في «برج مارس» و«مارس مارينا» و«مارس أوبرا»، حيث سيكون بإمكانهم استكشاف أبعاد هذه المهمة الاستثنائية من خلال رحلة تفاعلية واختبار شعور الحياة على كوكب آخر.

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