كارفور تتوقع تصدر الشوكولاتة والأزهار قائمة المنتجات الأكثر مبيعاً في يوم الحب

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب موعد عيد الحب، يبدأ العملاء بالاستعداد لإدخال السعادة والفرح إلى قلوب الأشخاص المميزين في حياتهم من خلال مفاجآت خاصة واستثنائية. وفي هذا الإطار، كشفت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في دولة الإمارات، عن توقعاتها والخصومات التي ستقدمها على المنتجات الأكثر طلباً بين المتسوقين الذين يتطلعون إلى إبهار وإثارة إعجاب من يحبون.

وقامت كارفور بتحليل بياناتها للعام 2020، لاستخلاص توقعات السلع الأكثر مبيعاً في عيد الحب 2021 وتقديم الخصومات التي يرغب بها العملاء، والتي تصل إلى أكثر من 30% على الشوكولاتة وعلى مجموعة متنوعة من قوالب الحلوى الخاصة وباقات الأزهار. بالإضافة إلى تقديم امتيازات خاصة للمتسوقين عبر الإنترنت من خلال خصومات تصل إلى أكثر من 50% على المجوهرات والساعات، إلى جانب خصم 50% على منتجات التجميل في عيد الحب. وأطلقت كارفور هذه العروض الترويجية بهدف تقديم قيمة استثنائية لجميع العملاء في كل تجربة.

وفيما يلي توقعات كارفور لهذه السنة، إذ تتوقع كارفور أن تحافظ السلع الخاصة بهدايا عيد الحب التقليدية على مكانتها ومركزها في قائمة المنتجات الأكثر مبيعاً. إذ كشفت بيانات العلامة التجارية للعام 2020 عن هذه النتيجة، وكما هو متوقع، أظهرت البيانات، تصدر الشوكولاتة والأزهار قائمة المنتجات الأكثر مبيعاً خلال عيد الحب العام الماضي 2020. حيث شهدت مبيعات الأزهار المقطوفة ارتفاعاً بنسبة 1.788 في المئة خلال الفترة التي سبقت عيد الحب العام الماضي. وتتوقع العلامة التجارية حصول الشيء نفسه في عيد الحب هذا العام، حيث يميل الأحبة والأزواج إلى الحفاظ على التقاليد والعادات الخاصة بهذا الموسم.

وفي ظل التوقعات التي تشير إلى توجه المزيد من الأزواج إلى البقاء في المنزل وطهي وجبة رومانسية نظراً لانتشار جائحة «كوفيد 19»، تولي كارفور أهمية قصوى لتحقيق راحة العملاء. وتلتزم العلامة التجارية كعادتها، أن تضمن لعملائها الاستمتاع بتجارب البيع بالتجزئة الأكثر سلاسة وسهولة في أي وقت يحددونه لزيارة فروع كارفور المحلية.

وتتوقع كارفور ارتفاعاً ملحوظاً في خيارات التسوق التي تجعل الحياة أسهل قليلاً، والتي تشمل صندوق وصفات الطهي كوكيت. إذ يتضمن الإصدار الصحي وسهل الطهي وجبات مستوحاة من أشهر الطهاة، وتأتي بحجم الحصة المثالي لشخصين ويمكن إعدادها خلال أربعين دقيقة فقط. ولقد شهدت مبيعات صندوق وصفات الطهي «كوكيت» منذ إطلاقه في شهر ديسمبر ارتفاعاً بحدود أربعة أضعاف في الأيام التي تلت إطلاقه. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في عيد الحب في 14 فبراير. وتشمل هذه التوقعات الدجاج المتبل وأصناف الأطعمة الجاهزة، حيث يتطلع العملاء إلى تحقيق الراحة، وفي الوقت التي تُظهر الأرقام ارتفاعاً موسمياً من سنة إلى أخرى بنسبة 5% في مبيعات قوالب الحلوى، تشير التوقعات إلى أن كثيرين سيختارون الحلوى المعدة مسبقاً لإرضاء شهيتهم وحبهم للحلويات.

ويجسد عيد الحب مناسبة مثالية للتعبير عن الاهتمام بالأحبة وإسعادهم، وينعكس ذلك من خلال مقدار ما ينفقه العملاء خلال فترة التحضيرات لهذا الاحتفال. وتسجل كارفور متوسط زيادة سنوية في إجمالي مبيعات فروعها بحدود 10% بين الرجال والنساء، في حين ينفق الأشخاص الذين يختارون شراء الأزهار المقطوفة بحدود 148 درهماً كمعدل وسطي، فيما يبلغ إنفاق الأشخاص الذين يختارون قوالب الحلوى المميزة حوالي 91 درهماً كمعدل وسطي.

ومن المتوقع أيضاً أن تواصل المبيعات عبر الإنترنت ارتفاعها نظراً للرواج الذي شهدته منذ العام 2020، والذي يبرز من خلال الزيادة المستمرة في عدد مرات تحميل تطبيق كارفور وزيارة موقع كارفور الإلكتروني.

وتشكل هذه الفترة من السنة، في ظل العروض القيّمة المتوفرة على مجموعة من مستلزمات عيد الحب الأساسية وغيرها الكثير، الوقت الأمثل لزيارة الموقع الإلكتروني https://www.carrefouruae.com أو زيارة أحد فروع كارفور للحصول على كل ما تحتاجونه لجعل احتفالات هذا العام بعيد الحب مميزة وخاصة جداً. وتواصل كارفور وضع سلامة العملاء على رأس أولوياتها.

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