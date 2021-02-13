231 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الواحة كابيتال» أمس عن نتائجها المالية المدققة لعام 2020، وحققت الشركة أرباحاً صافية 231.0 مليون درهم، مقابل تسجيل خسارة بقيمة 616.3 مليون درهم في 2019، كما بلغت قيمة الدخل التشغيلي الموحد 662.2 مليون درهم مقارنة بـ4.8 ملايين في العام السابق.

وجاء التحسّن الملحوظ في الأداء على الرغم من الظروف الاقتصادية المتقلّبة التي واجهت العالم على مدار العام إذ بلغ صافي الدخل التشغيلي 662 مليون درهم مقابل 5 ملايين 2019 وتراجع إجمالي المصاريف العمومية والإدارية 15.8 ٪ إلى 217 مليون درهم مقارنة بـ258 مليون درهم في 2019.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول 8.9 مليارات درهم مقارنة بـ9.3 مليارات وحققت إدارة الأصول أرباحاً بلغت 321.4 مليون درهم مقارنة بـ391.2 مليوناً في 2019.

وسجّل «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» عوائد إجمالية 14.9 ٪ مقارنة بـ15.5 ٪ في 2019 بينما سجّل «صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا» عوائد إجمالية بلغت 14.3 ٪ مقارنة بـ19.7 ٪ في 2019.

وحققت الاستثمارات الخاصة أرباحاً تقدّر بـ40.2 مليون درهم مقابل تسجيلها خسارة وصلت إلى 835.4 مليون درهم 2019 وارتفعت قيمة الأصول المدارة 4 ٪ إلى 3.4 مليارات درهم مقابل 3.3 مليارات درهم 2019.

واقترحت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 0.06 درهم للسهم الواحد، أي ما يعادل 48 ٪ من إجمالي الأرباح في حين لم يتم توزيع أرباح عام 2019.

وفي الربع الرابع 2020 بلغ صافي الدّخل التشغيلي 333.4 مليون درهم مقابل خسارة 72.7 مليون درهم 2019 وبلغ صافي الربح (العائد لمالكي الشركة) 172.5 مليون درهم مقابل خسارة بقيمة 229 مليون درهم في 2019.

وحققت إدارة الأصول ربحاً قدره 186.5 مليون درهم مقابل أرباح بقيمة 59.8 مليوناً 2019 وحققت الاستثمارات الخاصة ربحاً قدره 23.8 مليون درهم مقابل خسارة 217.1 مليون درهم 2019.

ورغم الاضطرابات الكبيرة في الأسواق نتيجة انتشار جائحة كوفيد في وقت مبكر من العام الماضي، إلّا أنّ الصندوقين الرئيسين التابعين لشركة الواحة كابيتال سجّلا أداءً متميزاً في القطاع فقد حقّق «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» عائدات 14.9 ٪ في 2020، وهو ما يمثل نمواً بلغ 235 ٪ منذ إطلاقه في 2012. بينما حقق «صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا» زيادة تراكمية في القيمة تقدر بـ226 ٪ منذ إنشائه عام 2014.

أمّا إجمالي صافي الدخل الناتج عن أعمال الشركة في الأسواق العامة فبلغ 321.4 مليون درهم في 2020، مقابل 391.2 مليوناً في 2019.

استراتيجية تحول

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: «واجه العالم في 2020 تحديات كبيرة أثرت في العديد من القطاعات والأعمال، إلّا أنّنا في الواحة كابيتال تمكّنا من الصّمود واجتيازها بنجاح. ويعود الفضل في ذلك إلى عدد من الإجراءات التي قامت بها الشركة والمتمثلة بالتغيير السّلس الذي جرى على مستوى الإدارة العليا للشركة في الربع الثالث من العام، واتباع استراتيجية تحوّل تتميّز بالصّرامة والمرونة، والقيام بعدد من الاستثمارات الرائدة وإطلاق صندوق استثماري جديد. وكلّ ذلك مدعوم بعمليات حوكمة وإدارة أخطار ثابتة ومتينة. ونتيجة لذلك كلّه تمكنت الشركة من تحقيق تلك النتائج الإيجابية التي شهدناها في 2020».

وأضاف أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: على الرغم من الاضطرابات غير المتوقعة التي أحدثها الوباء، إلّا أن التزام وحدتي الأسواق العامة والاستثمارات الخاصة التابعتين للشركة تطبيق استراتيجيتيهما لهذا العام، كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح. فعلى الجانب الاستثماري على وجه الخصوص، أثبتت فرقنا قدرتها على مواجهة اضطرابات الأسواق بشكل أفضل من نظرائها وتحقيق مكاسب قصيرة الأجل بالإضافة إلى المكاسب الأخرى المحتملة على المدى الطويل لمستثمرينا. وواصلت محفظة الاستثمارات الخاصة التابعة للواحة كابيتال تنفيذ استراتيجيات تحوّل فريدة مكّنتها من المساهمة بإيجابية في نتائج الأعمال في 2020.

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