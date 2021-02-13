ماراثون النتائج يتواصل والأسواق تترقب التوزيعات السنوية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، مع سيطرة الحذر على المعنويات مع قرب نهاية ماراثون النتائج في وقت يترقب المستثمرون إعلانات الشركات عن توزيعاتها السنوية، فيما تعززت السيولة بنحو كبير مع اقترابها من حاجز 6 مليارات درهم.

وتراجع سوق دبي 1.37 ٪ إلى 2633.48 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والاتصالات والخدمات، وصعد سوق أبوظبي هامشياً 0.05 ٪ عند 5667 نقطة بدفع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 5.85 مليارات درهم، منها 5.05 مليارات في أبوظبي و802.8 مليون في دبي، وجرى تداول 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 876.4 مليوناً في أبوظبي و668.2 مليوناً في دبي، من خلال 28 ألف صفقة.

وتباين أداء المؤسسات خلال الأسبوع الماضي حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 15.36 مليون درهم، ونحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 58.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بسوق دبي بصافي استثمار 15.36 مليون درهم، ونحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار58.3 مليون درهم.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن سوق أبوظبي استمر في مكاسبه للأسبوع السادس على التوالي، بينما تراجع سوق دبي وسط ترقب المستثمرين لنتائج وتوزيعات الشركات السنوية، مشيراً إلى أن تسارع وتيرة التطعيم في الدولة والسيطرة على الفيروس سيكون له أثر إيجابي على السوق، إضافة إلى محافظة أسعار النفط على مكاسبها ومستوياتها الجيدة المسجلة مؤخراً إضافة إلى استقرار الأسواق العالمية.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.47 ٪ مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.6 ٪ فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.43 ٪، وهبط قطاع العقار 2.57% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.3 ٪ و«إعمار مولز» 5.62 ٪ و«إعمار للتطوير» 1.39 ٪ و«داماك» 5.97 ٪ و«الاتحاد العقارية» 1.1 ٪ و«ديار» 3.4 ٪.

ونزل قطاع الاستثمار 1.52 ٪ بعد هبوط «دبي للإستثمار» 0.64 ٪ و«دبي المالي» 4.35 ٪ فيما استقر «شعاع»، ونزل قطاع النقل 2.27 ٪ مدفوعاً بهبوط «أرامكس» 6 ٪ فيما صعد «العربية للطيران» 3.28 ٪ و«الخليج للملاحة» 1.6 ٪.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط بدبي مستقطباً 131.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 96.9 مليون درهم، ثم «دبي للإستثمار» 80.6 مليون درهم، وحقق «دبي للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 51.76 ٪، تلاه «إكتتاب القابضة» 11.39%، ثم «عمان للتأمين» 7.69 ٪، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 17.5 ٪، تلاه «دي إكس بي» 7.41 ٪، ثم «أرامكس» 6.09 ٪.

وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 6 ملايين درهم، منها 3.44 ملايين للخليجيين و2.82 مليون للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 6 ملايين درهم، موزعة بواقع 4.5 ملايين للعرب و1.7 مليون للمواطنين.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.5 ٪ مع نمو «أبوظبي الأول» 0.67 ٪ و«أبوظبي التجاري» 1.67 ٪ فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.2 ٪، وزاد قطاع الاتصالات 0.3% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بنفس النسبة.

ونما قطاع الطاقة 0.42 ٪ بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.3 ٪ فيما تراجع «دانة غاز» 0.57 ٪ و«طاقة» 1.37 ٪، وصعد قطاع الاستثمار 0.45 ٪ مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.91% فيما نزل «الواحة كابيتال» 2.4 ٪ و«إشراق» 4.78 ٪.

تزعم «الدار» النشاط مستقطباً 1.4 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.35 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» 837.67 مليون درهم، وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 9.9 ٪، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» 3.07 ٪، ثم «سيراميك رأس الخيمة» 3.03 ٪، فيما كان «بنك رأس الخيمة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.8 ٪، تلاه «منازل» 5.56 ٪، ثم «الاتحاد للتأمين» 5 ٪.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 183.8 مليون درهم، منها 15.6 مليوناً للعرب و41.6 مليوناً للخليجيين و126.6 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 183.8 مليون درهم.

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