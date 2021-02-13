الإمارات سادس الأسواق الناشئة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والسادس عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إلى متوسط ناتجها المحلي الإجمالي على مدى الأعوام العشرة التي سبقت 2019، وفقاً للبيانات التي أصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ونشرتها مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات الاقتصادية.



وبلغت النسبة لدى الإمارات في الفترة المذكورة 3.4%، لتتفوق بها على ماليزيا وإندونيسيا اللتين اقتسمتا المركز الــ11، بالنسبة نفسها وهي 2.8%. كما تفوقت الدولة على روسيا التي حلت في المركز الـ13 بنسبة 2.7%، والهند الـ14 بنسبة 2.6%، والصين الـ21 بنسبة 1.1%، وتايلاند الـ22 بنسبة 1%.



وأفاد «أونكتاد» في بياناته بأن الدول التي حققت نسباً مرتفعة وجاءت في مقدمة التصنيف، ومنها الإمارات، تتمتع بآفاق مستقبلية جيدة في ما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وبالتالي في نموها الاقتصادي، بحكم المساهمة القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف إن الإمارات من الدول التي حققت نمواً سريعاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة.



وكانت صدارة التصنيف من نصيب فيتنام بنسبة 6.1%، وجاءت كولومبيا في المركز الثاني بنسبة 4.6%، فيما حلت تشيلي ثالثة بنسبة 4.1%. واستأثرت البرازيل بالمركز الرابع بنسبة 4%، وكان المركز الخامس من نصيب غانا بنسبة 3.5%.

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