GoDaddy تدخل في شراكة مع شركات ناشئة لتدريب رواد الأعمال

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت GoDaddy، المتخصصة في تقديم خدماتها لتمكين رواد الأعمال يومياً حول العالم - عن طرح دورة إلكترونية مجانية بعنوان «ابدأ وأنشئ موقع مع GoDaddy» بهدف مساعدة رواد الأعمال في نقل أعمالهم إلى الشبكة العنكبوتية.



كما أعلنت GoDaddy عن دخولها في شراكة مع منصة «شركات ناشئة بلا حدود»، وهي شبكة متخصصة في دعم ريادة الأعمال، لتدريب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز حضور أعمالهم في الفضاء الرقمي.



وتهدف اتفاقية الشراكة الجديدة إلى تدريب رواد الأعمال في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأهيلهم لكي يصبحوا رواد أعمال رقميين، بالإضافة إلى تعزيز تواجد أعمالهم إلكترونياً، بالاستفادة من خبرات GoDaddy والأدوات والحلول الإلكترونية التي توفرها عبر الإنترنت، لاسيما أدوات إنشاء المواقع الإلكترونية (GoDaddy Website Builder) والمتجر الإلكتروني (E-Store). كما تهدف الشراكة أيضاً إلى خلق مجتمع إلكتروني ذكي ودعم شركاء منصة «شركات ناشئة بلا حدود» ورواد الأعمال من خلال تقديم دورات تدريبية مجانية وورش عمل إضافية وحلقات إرشادية.



وتتضمن الدورة الإلكترونية المجانية التي طرحتها GoDaddy ورشة عمل تعليمية مكثفة مدتها 4 ساعات لمساعدة الشركات الصغيرة على إنشاء وإدارة بصمتها الرقمية، حيث سيتعرف المشاركون على كيفية اختيار النطاق المناسب، وإنشاء المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى كيفية إنشاء محتوى يتميز بسهولة الوصول إليه لجذب المزيد من العملاء ضمن هذه البيئة العالمية الجديدة.





التحول الرقمي





وأعربت فالنتينا بريمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «شركات ناشئة بلا حدود»، عن سعادتها بالتعاون مع GoDaddy التي كانت من أوائل الداعمين والمؤسسين لقمة شركات ناشئة بلا حدود، مؤكدة أن المنصة لم تدخر جهداً خلال العام الماضي في دعم مجتمع الأعمال عبر مجموعة واسعة من الأدوات التي تسهل نقل أعمالهم إلى عالم الإنترنت، خصوصاً وأن جائحة كورونا ضاعفت الحاجة إلى التحول الرقمي، وهو ما شجع الكثير من رواد الأعمال للعمل بشكل جدي من أجل تحويل أعمالهم إلى عالم الفضاء الرقمي.





وأضافت: «من خلال دورة «ابدأ وأنشئ موقع مع GoDaddy»، سنتمكن من دعم رواد الأعمال المشاركين بطريقة فعّالة تساعدهم على تعزيز حضورهم الإلكتروني بكفاءة عالية وتكلفة بسيطة».



وستغطي الدورة الإلكترونية التي تم إعدادها من قبل GoDaddy باللغتين الإنجليزية والعربية، موضوعات مهمة وشيّقة أبرزها كيفية خلق وتعزيز التواجد على الشبكة العنكبوتية، وعجائب العالم الرقمي، بالإضافة إلى كيفية اختيار اسم النطاق، وأهمية البريد الإلكتروني الاحترافي فضلاً عن أهمية التخطيط لبناء وتأمين موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت.





الفضاء الإلكتروني





وأعربت سيلينا بيبر، المدير الإقليمي لـ GoDaddy في تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تفاؤلها بالشراكة الجديدة مع منصة «شركات ناشئة بلا حدود» والتي ستسهم حسب قولها في إلهام وتثقيف وتدريب وتشجيع رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التحول الرقمي.





وأضافت: «بات من الضروري الآن على الشركات الصغيرة أن تصب كل اهتمامها وتركيزها على تحقيق التحول الرقمي والانتقال بأعمالها إلى الفضاء الإلكتروني، وهذا ما يتماشى مع أحد أهم أهدافنا المتمثل في تعزيز وعي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهمية التحول الرقمي وسد الفجوة المعرفية من خلال تزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف التي يحتاجونها لتحقيق هذا الغرض».



ونوهت بيبر بأن ثلث أصحاب المشاريع الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخططون لإنشاء موقع إلكتروني رسمي خاص بأعمالهم وفقاً لاستطلاع رواد الأعمال لعام 2020. وقالت: «نتطلع في GoDaddy إلى دعم وتمكين رواد الأعمال من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، فإذا كنت ممن يديرون نشاطاً تجارياً من المنزل أو حتى من خلال متجر رسمي، فإن عام 2021 هو العام الذي يجب أن تبدأ فيه فعلياً بالتحول الإلكتروني والظهور بشكل أوضح على الشبكة العنكبوتية».

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