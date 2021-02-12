إفصاحات ونتائج وتوزيعات

- قلصت «أسمنت رأس الخيمة» خسائرها إلى 50.7 مليون درهم في 2020، مقارنة بخسائر بحو 55.7 مليون درهم في 2019.

- حققت «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 2.247 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 161 ألف درهم في 2019.

- حققت «أبوظبي الوطنية للتكافل» أرباحاً صافية بنحو 78.39 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 72.65 مليون درهم في 2019.

- انخفض الربح وإجمالي الدخل الشامل لشركة «مخازن زي» إلى 12.29 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 18.6 مليون درهم في 2019.

- تكبدت شركة «أسمنت الخليج» خسائر بنحو 273.4 مليون درهم في 2020، مقارنة بخسائر بنحو 26.79 مليون درهم في 2019، وأوضحت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 8 ملايين درهم مع نهاية العام الماضي، بما يعادل 1.95 % من رأس المال.

- حققت شركة «دار التأمين» أرباحاً صافية بنحو 10.88 ملايين درهم في 2020، مقارنة بأرباح بنحو 16.16 مليون درهم في 2019.

- أوصى مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين، بتوزيع أرباح للسنة المالية 2020 بواقع 10 % من رأس المال، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 196.5 مليون درهم في عام 2020، مقابل 190.5 مليون درهم في 2019، بزيادة 3.1 %.

- حددت شركة شعاع كابيتال، يوم الأحد المقبل، لعقد اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

- أوصى مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % عن عام 2020، وحدد يوم الأربعاء الموافق 17 مارس المقبل، لعقد الجمعية العمومية. وحققت الشركة أرباحاً 55.1 مليون درهم في العام الماضي، مقابل 58.085 مليون درهم في 2019.

- تعقد شركة الخليج للملاحة القابضة، اجتماع مجلس إدارتها يوم الأحد المقبل، لمناقشة البيانات المالية للعام المالي 2020.

- أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة، ليصبح يوم الخميس الموافق 18 فبراير المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

- أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أملاك للتمويل، تسجيل خسائر بقيمة 437.98 مليون درهم في عام 2020، مقابل خسائر بلغت 319.78 مليون درهم في 2019.

- تراجعت الأرباح الصافية لمصرف عجمان إلى 53.4 مليون درهم في عام 2020، مقابل أرباح بلغت 84.4 مليون درهم في عام 2019.

- سجلت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، خسائر 29.37 مليون درهم خلال 2020، مقابل خسائر بـ 6.37 ملايين درهم في 2019.

- دعت مجموعة جي إف إتش المالية، المساهمين والمستثمرين، لمتابعة البث الإلكتروني للمجموعة للبيانات المالية لعام 2020، يوم الاثنين القادم، في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مملكة البحرين.

- حددت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، يوم 28 فبراير المقبل، لعقد اجتماع مجلس إدارتها، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، وتحديد موعد الجمعية العمومية.

- سجلت شركة الفردوس القابضة، خسائر 2.15 مليون درهم في التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل خسائر 4.7 ملايين درهم في نفس الفترة من 2019.

- سجل مصرف السلام البحرين، انخفاضاً في أرباحه بنسبة 57 % لعام 2020، لتصل إلى 9.1 ملايين دينار بحريني، مقابل 21.1 مليون دينار في 2019. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة، بواقع 5 % من رأس المال المدفوع.

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