تعاون بين جامعة الشارقة و«الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي- البيان

وقعت جامعة الشارقة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم، وذلك من أجل تعزيز مهارات طلبة الجامعة القيادية، وتدريبهم في مجال حماية الائتمان التجاري وتوظيفهم. وستقوم جامعة الشارقة بتحديد واختيار الطلاب المناسبين لتعيينهم بشواغر الشركة.

وقال شريف صدقي: الشراكة مع المؤسسات والشركات الوطنية تعمل على الكشف عن احتياجات سوق العمل وتحديات المستقبل، وبالتالي العمل على تحديث البرامج التي تقدمها الجامعة بشكل مستمر، حتى نضمن تخريج جيل قادر على الدخول في سوق العمل، بناء على متطلبات سوق العمل ومهاراتهم التي تواكب احتياجات سوق العمل، وهذه الاتفاقية وغيرها الكثير التي تتعاون الجامعة من خلالها مع شركائها الوطنيين في مختلف المجالات هي ترجمة واضحة للخطة الاستراتيجية الخمسية، التي وضعها للجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، لذلك تؤكد هذه الشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات التزامنا المشترك في تطوير قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم في قيادة الأعمال، فنحن نسعى إلى غرس ثقافة القيادة في الجامعة وإشراك العقول والمواهب الشابة بالحياة العملية في مراحل مبكرة، وذلك لاكتساب أكبر قدر من المعرفة في مختلف المجالات.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «فخورون بعقد هذا التعاون مع جامعة الشارقة، والذي من شأنه أن يتيح لطلابها الحصول على المعارف والمهارات والخبرات التي يحتاجون إليها للتخطيط لمستقبل مهني مزدهر. وإلى جانب التزامنا بدعم الشركات الإماراتية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، فإننا نحرص أيضاً على تعزيز كفاءات الشباب للقيام بأدوار فاعلة في شتى المجالات. وإننا على ثقة بأن هذا التعاون سيساعدنا في تمكين الشباب ليصبحوا قادة المستقبل، وليحققوا المزيد من النجاحات للإمارات».

تحرص شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على تعزيز خبرات موظفيها بشكل مستمر في مجال حماية الائتمان التجاري، لذلك، قامت الشركة بتسجيل عدد من موظفيها في برامج اتحاد أمان المتخصصة، وذلك لمساعدتهم على تحقيق التميز في مجالات التأمين واستراتيجيات الأعمال، تحت إشراف وتدريب خبراء في مجال حماية الائتمان والمجالات الأكاديمية والمالية الأخرى، تعتبر برامج اتحاد أمان ضرورية جداً للمهنيين، الذين يسعون وراء إثراء معارفهم وتعزيز خبراتهم في مجالات التمويل وحماية الائتمان، حيث يؤكد تسجيل عدد من موظفي شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذه البرامج التزامها ببذل كل الجهود للاستثمار في رأس المال البشري، وبالتالي تحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم أقصى درجات الدعم للشركات الإماراتية.

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