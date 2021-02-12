2.35 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» في 2020

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة أمس نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث سجلت الشركة إجمالي إيرادات 2.35 مليار درهم، بانخفاض 8.7 % نتيجة تراجع إيرادات الربع الثاني 2020 بسبب الإغلاق المصاحب لجائحة كوفيد 19.

وبدأ الأداء بشكل جيد في الربع الأول من العام 2020 ولكنه تأثر سلباً في الربع الثاني بسبب الإغلاق المصاحب لجائحة كوفيد 19 عبر جميع أسواق الشركة الرئيسية. وتعافت الأسواق في الربع الثالث من العام 2020 لمستويات ما قبل كورونا في قطاعي البلاط والأدوات الصحية، ومع ذلك فقد استمر قطاع مستلزمات المائدة بالتأثر نتيجة الموجة الثانية للإغلاق المصاحب لكوفيد 19 واستمرار إغلاق قطاع الفندقة.

وفي السوق السعودي، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 57.9% على أساس سنوي على خلفية إدخال أحجام مختلفة من البلاط، والتركيز على مبيعات التجزئة والجملة ودعمها أيضاً بفرض رسوم مكافحة الإغراق. بالإضافة إلى أن منتجات سيراميك رأس الخيمة الممتازة مرغوبة بشدة في السعودية. في السوق الأوروبي، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مدفوعةً بنمو سوق الأدوات الصحية والبلاط.

وفيما يخص سوق الشرق الأوسط (باستثناء الإمارات والسعودية)، ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي. وانخفض هامش الربح الإجمالي الكلي بواقع 120 نقطة أساس بنسبة 32.0% على أساس سنوي نتيجة انخفاض الإيرادات وخسائر إغلاق المصانع أثناء عمليات الإغلاق في الربع الثاني من العام 2020.

وسجلت الشركة خسائر صافية بقيمة 126.2 مليون درهم نتيجة انخفاض الإيرادات وتكاليف المخصصات وانخفاض القيمة ذات الصلة بتأثير كوفيد 19. وبالمثل فقد بلغ صافي الربح عند استبعاد التكاليف غير مكررة 147.30 مليون درهم مما يدل على الأداء الجيد لسيراميك رأس الخيمة.

ورغم الجائحة، فقد استطاعت سيراميك رأس الخيمة من زيادة التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية من 466 مليون درهم في ديسمبر 2019 لتصل إلى 523 مليون درهم في ديسمبر 2020. وانخفض مستوى صافي ديون الشركة بنسبة 10.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.23 مليار درهم مما يعكس قوة الأعمال. وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% لعام 2020.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: كان العام 2020 فريداً وطرح عدداً من الفرص والتحديات لأعمالنا. تأثرت شركة سيراميك رأس الخيمة بشكل خاص نتيجة الانكشاف على قطاعات العقارات والضيافة. ومع ذلك، ونظراً لقدرتنا على التصرف بشكل سليم خلال أوقات الأزمات، فقد تمكنا من تنفيذ تدابير لإدارة تأثير كوفيد 19 مما سمح لنا بتحقيق تعافٍ مبكر بدءاً من الربع الثالث من عام 2020 حيث وصلنا إلى مستويات ما قبل كوفيد 19 بنهاية العام 2020 مع تحقيق أداء قوي في الربع الرابع من العام 2020. وتحقيق إيرادات جيدة لهذا العام.

وأضاف: تمكنا من انتهاز الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية وعززنا أعمالنا في هذه السوق، بالإضافة إلى إدارة التكاليف وتسجيل إيرادات مستقرة في الأسواق الأخرى. تحسنت عملياتنا التشغيلية في الهند وأوروبا مما انعكس بشكل إيجابي على هوامشنا الربحية. وبالنظر إلى العام 2021، ستكون أولويتنا هي تعزيز عملياتنا العالمية مع تنويع وتحسين الربحية في أسواق التصدير. سنواصل الاستثمار في التميز التجاري من خلال فتح صالات عرض جديدة في أسواقنا الرئيسية، مع تنفيذ تدابير لمواصلة إدارة تأثير كوفيد 19.

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