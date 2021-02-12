نسخة جديدة من برنامج خبراء أبوظبي مخصصة لـ«دول التعاون»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إطلاق النسخة المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي من برنامج خبراء أبوظبي، المنصة التعليمية الإلكترونية التي تقدم للمتخصصين في قطاع السفر معلومات محدّثة حول أبرز الوجهات والمعالم السياحية في أبوظبي، من خلال سلسلة من الدورات التدريبية.

ويهدف البرنامج، الذي سوف يتم طرحه في دول مجلس التعاون الخليجي عبر الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، إلى دعم منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر وممثلي وكالات السفر وغيرهم من الشركاء للترويج لإمارة أبوظبي، عبر تزويدهم بأحدث المعلومات والإرشادات المتعلقة بالوجهات والمعالم السياحية في الإمارة، إضافة إلى مجموعة الخدمات المقدّمة وجدول الفعاليات الحافل.

وقال نبيل الزرعوني، رئيس إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا في الدائرة: نتطلع من خلال هذه المبادرة الرائدة إلى ضمان تسهيل عمل شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي في الترويج لأبوظبي عبر إقامة جلسات تدريبية شاملة تزوّدهم بأحدث المعلومات حول مختلف الوجهات السياحية في الإمارة. ونسعى لإشراك أكبر عدد ممكن من روّاد قطاع السفر الخليجي في هذه النسخة الجديدة من برنامج «خبراء أبوظبي» لتعزيز معارفهم بمختلف عروض ومميزات العاصمة.

تأتي هذه المبادرة التي تهدف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من وكلاء السفر حول العالم، تماشياً مع الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لمواجهة تبعات جائحة «كوفيد 19»، والتي فرضت تحول كافة العروض الترويجية وورش العمل والدورات التدريبية إلى منصات إلكترونية افتراضية. وكانت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي قد نظمت عدداً من الاجتماعات واللقاءات الافتراضية التي كان لها وقع إيجابي على العملاء والشركاء.

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