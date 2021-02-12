حلقة نقاشية عن تأثير تعديلات قانون الجنسية على الاقتصاد

المصدر: عجمان- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية الإماراتية وأثرها على الاقتصاد» وذلك ضمن سلسلة الحلقات التي تنظمها الغرفة لموظفيها للاطلاع على أبرز الموضوعات المرتبطة بالشأن الاقتصادي.

حضر الحلقة النقاشية عبر خاصية الاتصال المرئي عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة وسالم السويدي مدير عام الغرفة والمديرون التنفيذيون وموظفو الغرفة. ورفع عبدالله المويجعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين، بمناسبة نجاح «مسبار الأمل» ووصوله إلى مدار كوكب المريخ في إنجاز عالمي، يتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، معتبراً أن «مسبار الأمل» رسالة أمل وتفاؤل لدولتنا والدول العربية والإسلامية، وإنجاز تاريخي يجسد طموح المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليعكس «مسبار الأمل» شغف دولتنا قيادة وشعباً بمشاريع علوم الفضاء والتكنولوجيا واستكشاف المريخ بسواعد وعقول كوادر مواطنة، تبعث فينا الفخر والاعتزاز، فالإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها لا تعرف المستحيل.

وأكد أن اعتماد مجلس الوزراء إجازة منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، وذلك استناداً لعدد من الضوابط والشروط، بمثابة استشراف للمستقبل وتوفير بيئة تشريعية جاذبة لأصحاب الكفاءات تأكيداً على إيمان القيادة الرشيدة بالكوادر البشرية، بما يعزز من تنافسية الإمارات على كل الصعد، ويصب في نمو الجانب الاقتصادي ويعزز صدارة الدولة وجهة اقتصادية عالمية لجذب أصحاب الأعمال والاستثمارات المباشرة.

وتناولت الحلقة بالشرح شروط منح الجنسية الإماراتية وفقاً للتعديلات القانونية الجديدة عن فئات المستثمرين والعلماء وأصحاب المواهب وضوابط وآلية الحصول على الجنسية بحسب ما تم إعلانه، كما اطلع الحضور على أثر التعديلات على الاقتصاد وخصوصاً القطاع العقاري واستقرار رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات المباشرة.

وتضمنت الحلقة النقاشية مقارنات حول كيفية الحصول على الجنسية الكندية عن طريق الاستثمار، وكذلك الحصول على الجنسية النيوزيلندية.

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