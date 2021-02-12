218 % نمو حيازة «المركزي» من الذهب إلى 12.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 12.862 مليار درهم، بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة سنوية 218 %، أو 8.8 مليارات درهم، مقارنة بنحو 4.04 مليارات درهم في ديسمبر 2019، بينما ارتفع على أساس شهري 20 %، مقارنة بنحو 10.702 مليارات في نوفمبر الماضي.

ووفقاً لرصد «البيان الاقتصادي» للنشرة الإحصائية للمصرف المركزي عن نوفمبر، فهذه أكبر قيمة مسجلة منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي»، بعدما قرر المركزي حينها، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي»، منها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

في سياق آخر، زادت أصول المصرف المركزي إلى 470.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع النقد والأرصدة المصرفية لنحو 332.25 مليار درهم، بينما ارتفع رصيد الحسابات الجارية والودائع إلى 192 مليار درهم، ووصل إجمالي رأس المال والاحتياطيات إلى 26.66 مليار درهم.

ارتفع عرض النقد «ن1» بنسبة 2.7 %، من 584.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر، إلى 600 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة لارتفاع 3.6 % في الودائع النقدية (84.2 % من «ن1»)، رغم انخفاض 2 % في النقد المتداول خارج البنوك، بينما ارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 2 %، من 1450.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر، إلى 1478.5 مليار في نهاية ديسمبر، نتيجة ارتفاع «ن1»، وارتفع 1.5 %، بمقدار 12.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع أيضاً عرض النقد «ن3» بنسبة 0.1 %، من 1768 مليار درهم في نهاية نوفمبر، إلى 1769.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة لارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2»، على الرغم من انخفاض بنسبة 8.5 %، بمقدار 27 مليار درهم في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمصرف المركزي.

وذكر المركزي أنه خلال ديسمبر الماضي، سجّلت القاعدة النقدية توسعاً بنسبة 6.2 %، وذلك نتيجة ارتفاع 5.1 % في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، وزيادة 57.1 % الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، رغم انخفاض 3.1 % في النقد المصدر، وبنسبة 8 % في شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.

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