أبوظبي الـ 12 عالمياً في مؤشر «مدن المستقبل»

المصدر: دبي- سيد صالح

احتلت أبوظبي المركز الـ 12 عالمياً والمرتبة الثانية إقليمياً بعد دبي على مؤشر «مدن المستقبل العالمية 2020 /‏‏‏‏‏2021» الصادر أمس من مجلة «إف دي آي انتليجينس» التابعة لصحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية.

وتفوّقت أبوظبي على كل من بنغالور الهندية، ميونيخ الألمانية، روكلو البولندية، زيوريخ السويسرية، وتورنتو الكندية، سول عاصمة كوريا الجنوبية، هيوستن الأمريكية، وارسو البولندية، شيكاغو الأمريكية، العاصمة الروسية موسكو، سان فرانسيسكو الأمريكية، فيلنيوس «عاصمة لتوانيا» ومونتريال الكندية، والتي جاءت في المراكز من الــ 13 إلى الــ 25، على التوالي.

وتطرق التقرير إلى وضع الاقتصاد العالمي حالياً بصفة عامة، فذكر أن العام الماضي كان مضطرباً فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مختلف الوجهات الاستثمارية في العالم، بسبب تفشي «كوفيد 19».

وأفاد بأن سنغافورة، والتي احتفظت بصدارة المؤشر هذا العام وللعام الرابع على التوالي، قد شهدت هذا العام نمواً أبطأ كثيراً من لندن «التي جاءت في المركز الثاني على المؤشر».

وترصد المجلة المتخصصة في شؤون الاستثمارات الخارجية حول العالم من خلال هذا المؤشر أهم مدن المستقبل العالمية، استناداً إلى عدد من المعايير، ومن أبرزها قدرة كل مدينة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال نظامها البيئي الاقتصادي، إمكانياتها الاقتصادية، ومناخها الاقتصادي الصديق للأعمال التجارية. ومن المعايير أيضاً مدى تَبني المدن لنماذج اقتصادية مستدامة، وتحولها صوب الطاقة النظيفة.

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