8.3 ملايين صافي أرباح «أمانات» العام الماضي

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت أمس شركة أمانات القابضة، أكبر الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الخليج، نتائجها المالية الأولية غير المدققة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 8.3 ملايين درهم خلال عام 2020 مقارنةً بصافي ربح قدره 60 مليون درهم خلال العام السابق.

ووصلت حقوق المساهمين إلى 2.5 مليار درهم إماراتي في حين بلغ إجمالي الأصول 2.7 مليار درهم إماراتي. وبلغ إجمالي النقد عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 457 مليون درهم. تشير النتائج غير المدققة إلى تحسن ملحوظ في أداء شركة أمانات في الربع الرابع من السنة المالية لعام 2020، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدخل من الاستثمارات بما يعادل 94.2% بقيمة 38.9 مليون درهم مقارنة بالربع المالي من العام الفائت. قطاع التعليم ارتفع بنسبة 43.3%، بينما تقلصت خسائر استثمارات الرعاية الصحية بنسبة 51.7%.

وفيما يتعلق بإجمالي الدخل المعدل فقد سجلت الشركة 86.7 مليون درهم إماراتي، بانخفاض سنوي 5.5% و72.6 مليون درهم دخل من الاستثمارات (بعد استثناء البنود غير المتكررة)، بينما بلغ صافي الربح المعدل 25.2 مليون درهم بانخفاض سنوي نسبته 37.3%. وباستثناء مخصصات الإيرادات غير المتكررة، بلغ إجمالي الدخل 69.9 مليون درهم خلال عام 2020، بانخفاض سنوي قدره 37%، في حين سجل الدخل من الاستثمارات 55.8 مليون درهم خلال نفس الفترة، بانخفاض سنوي نسبته 22.7%.

وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أمانات إن عام 2020 كان عاماً استثنائياً، ورغم التحديات التي واجهت القطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى الدولة والعالم نتيجة جائحة كوفيد 19 إلا أن النتائج الختامية للعام 2020 جاءت مرضية من الناحية التشغيلية على مستوى الشركة وعلى مستوى استثماراتها التابعة. حيث كان للقوة المالية لشركة «أمانات» وهيكل رأس مالها أثر إيجابي في مواجهة هذه التحديات.

وأضاف: على الرغم من الجائحة فقد عكست النتائج المالية قوة قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الأسواق التي تستثمر فيها الشركة، حيث تعاملت الشركة بشكل استباقي مع الظروف الاقتصادية المعاكسة مع استمرار التركيز على بناء القيمة المضافة عبر محفظتنا الاستثمارية، بالإضافة إلى ضمان استمرار كفاءة عمل أصولنا. لقد شهدنا تعافياً جيداً عبر شركات محفظتنا بفضل المرونة التشغيلية التي تم بناؤها على مدار السنوات الأخيرة مما جعلنا في وضع جيد لعام 2021.

وقال: بالنظر إلى المستقبل، فلدينا خارطة استراتيجية واضحة، وعملاً بتوجيهات مجلس الإدارة، فقد قمنا بتحديد الركائز الأساسية لزيادة أرباحنا ودفع أمانات إلى مرحلتها التالية من النمو. حيث تتضمن هذه الركائز أهدافاً إستراتيجية لتحسين أداء المحفظة الاستثمارية وربحيتها، وتحسين هيكل رأس المال بشكل أكبر، إلى جانب تسريع الاستثمارات في الأعمال التجارية والأصول ذات العائد المرتفع. والتي تقودنا في الأخير إلى التحول الإيجابي في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

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