خصومات كبيرة وخيارات للهدايا من «حول الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، علامة المفروشات والديكور المنزلي في المنطقة، تشكيلة متنوعة بمناسبة يوم الحب، تضم تصاميم متنوَّعة، وبألوان يطغى الأحمر عليها، اللون الذي يرمز إلى المحبَّة والشعور الإنساني. ويتوقع أن تجذب مجموعة «حول الإمارات» الجديدة المتسوِّقين إلى زيارة صالاتها، والاستفادة من خصم حصري يصل إلى 75% على تشكيلة عيد الحب،

وتتضمن التشكيلة قلباً ذهبياً مزدوجاً ومقعداً عثمانياً مخمليّاً باللون الزهري على شكل قلب، وصندوق كارمين خشبياً مطبوعاً عليه أزهار حمراء. وهناك أيضاً مزهرية كارمين بنمط كريستال باللون الأحمر المائل إلى الأرجواني ومجسم البجع ويسلي نحاسي لام.ع

وتقدم «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» باستمرار منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وتجارب تسوق ممتازة في المتجر، وخدمة التوصيل السريع إلى المنازل، وتقديم أفضل خدمة ما بعد البيع. وهي ملتزمة بجعل تجربة التسوق أسهل وأكثر ملاءمة للعملاء من خلال التسوق عبر الإنترنت والتوصيل للمنازل في جميع أنحاء الإمارات.

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