«عزيزي»: اكتمال 64% من المرحلة الأولى بمشروع «ريفييرا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، إنجاز ما نسبته 64% من المرحلة الأولى لمشروعها «ريفييرا». ووصلت المرحلتان الثانية والثالثة الآن إلى 48% و26% على التوالي. ويقع مشروع «ريفييرا»، المستوحى من النمط المعماري الفرنسي المتوسطي في قلب مدينة محمد بن راشد، إحدى الوجهات السكنية الأكثر شعبية في دبي.

وقال محمد راغب حسين، المدير التنفيذي للتطوير في عزيزي: يسعدنا الوصول إلى هذا المستوى المهم من الإنجاز في عمليات البناء، وسنتمكن من إكمال المباني الأولى ضمن المرحلة الأولى لمشروع «ريفييرا» في نهاية الربع الجاري، وسنواصل تحقيق المزيد بحلول الربع الثالث من العام الجاري. ويوفر «ريفييرا» المشروع المجتمعي على الواجهة المائية في منطقة ميدان، عند اكتماله أكثر من 16,000 وحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز