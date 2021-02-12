4.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 910 مبايعات بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 424.86 مليون درهم و846 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.35 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 ومبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وشهدت حدائق الشيخ محمد بن راشد تسجيل 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة ومبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المرر.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 127 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.46 مليار درهم منها 95 رهن أراض بقيمة 1.73 مليار درهم و220 رهن فلل وشقق بقيمة 728.62 مليون درهم، أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 918 مليون درهم ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 545 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 197.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 74 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثانية بقيمة 58 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز