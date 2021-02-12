تقنيات جديدة لموانئ أبوظبي في «الإمارات تبتكر»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» سلسلة من الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، والتي تنعقد على مستوى الدولة خلال الشهر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، حيث تعرض خلالها العديد من التقنيات الجديدة.



وتعرض إدارة الابتكار في موانئ أبوظبي خلال هذه الفعاليات، عدداً من الابتكارات التي تتمحور حول خمسة مواضيع رئيسية هي التقنيات الذكية، والتقنيات الخضراء في الموانئ؛ والخدمات اللوجستية الفضائية؛ والمبادرات ذات التأثير الاقتصادي في موانئ أبوظبي وعلى مستوى الإمارة؛ والمناطق التجارية واللوجستية المستقبلية.



ومن أبرز الابتكارات التي يتم استعراضها الحاويات الذكية التي تعد مراكز بيانات متنقلة وذات خصائص صديقة للبيئة، وتقنيات الحلول الفورية، والوسائل ذاتية القيادة، والروبوتات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول المستدامة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المبتكرة قيد الدراسة حالياً. وتسلط موانئ أبوظبي خلال فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، الضوء على مجموعة من أبرز الأفكار المقترحة من قبل الموظفين والشركاء والتي تفوق 2100 فكرة في العام الماضي، إلى جانب جدول أعمال مكثّف من الفعاليات المتواصلة على مدار الشهر.



وشهدت الفعاليات إطلاق «مقهى الابتكار» الذي يعد منصة مخصصة لطرح أبرز الآراء حول مجالات الابتكار والتكنولوجيا، من قبل مجموعة مرموقة من الخبراء والتنفيذيين.



وذكرت إيمان الخلاقي، نائب الرئيس ـ إدارة الابتكار، موانئ أبوظبي أن فعاليات «شهر الابتكار» تشجع المشاركين على المساهمة في الجهود الوطنية الدؤوبة لتقديم حلول مبتكرة تعزز ارتباط الدولة بمنظومة الابتكار العالمية.



وأضافت: حرصت موانئ أبوظبي منذ تأسيسها على حثّ كوادرها على خوض التحديات والسعي إلى ترجمة الأفكار الطموحة إلى واقع مشرق، والتحلّي بأعلى مستويات الابتكار، بهدف إيجاد سبل جديدة للتفكير تمكننا من التوسع وتعزيز مساهمتنا في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية البحرية العالمية.



وتابعت: لقد استثمرنا خلال العام الماضي أكثر من 2500 ساعة تدريب في مجال الابتكار بهدف غرس ثقافة تبني الممارسات المستدامة وتنمية حسّ المبادرة على امتداد محفظة أصولنا، حتى نتمكن من تطوير معارف وكفاءات كوادرنا، والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.



ومن ضمن النجاحات اللافتة التي حققتها موانئ أبوظبي في مجال الابتكار وتمكينه، قامت جمعية «IdeasUK»، وهي إحدى الجمعيات البارزة في المملكة المتحدة وخارجها وتعنى بابتكارات الموظفين وتفعيل دورهم في المؤسسات، بتكريم موانئ أبوظبي بجائزتين على تطبيق «مرسى» الذي طورته بوابة المقطع ويعد تطبيقاً خاصاً بإدارة الخدمات البحرية المتكاملة، وحصد الجائزة في فئتين مستقلتين هما فئة أفضل ابتكار رقمي، وجائزة أفضل فكرة للعام 2020، وذلك ضمن الدورة الرابعة والثلاثين من «برنامج جوائز جمعية IdeasUK السنوي» الذي نظمته مؤخراً.



جدير بالذكر أن «شهر الابتكار» في موانئ أبوظبي يتيح لجميع الموظفين وأصحاب العلاقة والشركاء المحليين والعالميين وأفراد المجتمع فرصة المشاركة من خلال المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعكس في الوقت نفسه التزام موانئ أبوظبي الراسخ بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

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