دبي .. تغريم محل 5 آلاف درهم أقام تجمعاً دون مراعاة الإجراءات الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

حررت شرطة دبي بالتعاون مع "اقتصادية دبي" مخالفة بقيمة 5 آلاف درهم لمحل أقام تجمعاً دون مراعاة الإجراءات الاحترازية.

كما حررت غرامة 3 آلاف درهم لكل فرد من المتواجدين لعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.

#شرطة_دبي بالتعاون مع #اقتصادية_دبي تحرر مخالفة بقيمة 5 آلاف درهم لمحل أقام تجمعاً دون مراعاة الإجراءات الاحترازية، وغرامة 3 آلاف درهم لكل فرد من المتواجدين لعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي@DubaiPoliceHQ@Dubai_DED #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pt0A6IYH0v — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2021

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