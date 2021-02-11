دبي .. تغريم محل 5 آلاف درهم أقام تجمعاً دون مراعاة الإجراءات الاحترازية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

حررت شرطة دبي بالتعاون مع "اقتصادية دبي" مخالفة بقيمة 5 آلاف درهم لمحل أقام تجمعاً دون مراعاة الإجراءات الاحترازية.

كما حررت غرامة 3 آلاف درهم لكل فرد من المتواجدين لعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى