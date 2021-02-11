دبي .. تغريم محل 5 آلاف درهم أقام تجمعاً دون مراعاة الإجراءات الاحترازية
حررت شرطة دبي بالتعاون مع "اقتصادية دبي" مخالفة بقيمة 5 آلاف درهم لمحل أقام تجمعاً دون مراعاة الإجراءات الاحترازية.
كما حررت غرامة 3 آلاف درهم لكل فرد من المتواجدين لعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.
#شرطة_دبي بالتعاون مع #اقتصادية_دبي تحرر مخالفة بقيمة 5 آلاف درهم لمحل أقام تجمعاً دون مراعاة الإجراءات الاحترازية، وغرامة 3 آلاف درهم لكل فرد من المتواجدين لعدم ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي@DubaiPoliceHQ@Dubai_DED #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pt0A6IYH0v— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 11, 2021
تعليقات