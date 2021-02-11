نتائج الشركات.. تماسك الأرباح وتوزيعات سخية

المصدر: دبي – عمرو عادل

أظهرت النتائج المالية لعدد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية عن عام 2020 صموداً وتماسكاً قوياً في وجه جائحة «كوفيد 19».

فيما استمرت نسب توزيعات الأرباح على المساهمين عند مستوياتها نفسها في عام 2019. وقال خبراء إن نتائج الأعمال المعلنة حتى الآن تظهر تماسكاً في الأداء العام للشركات والبنوك المدرجة.

حيث استطاعت الصمود في وجه التحديات الناجمة عن الجائحة حتى وإن كان هناك تباين نسبي يختلف من قطاع إلى آخر.

وأشاروا إلى المصارف الوطنية كقطاع مهم حيث لم تحجب التوزيعات النقدية عن المساهمين وتعتزم توزيعات أرباح بقيمة تزيد على 15 مليار درهم عن العام الماضي، في الوقت الذي قامت فيه البنوك حول العالم بحجب التوزيعات، الأمر الذي يؤكد تمتع مصارف الدولة بقوة كافية تتيح لها الصمود في ظل تداعيات الجائحة.

وأضافوا أن التوزيعات تعتبر جزءاً مهماً من سلوك المستثمر طويل الأجل ويعول عليها في الاستثمار طويل الأمد.

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