«نخيل»: مليارا درهم مبيعات «فلل ند الشبا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نخيل» للتطوير العقاري عن تحقيق أكثر من ملياري درهم من مبيعات المنازل الفاخرة في «فلل ند الشبا»، حيث أطلقت حالياً مرحلة جديدة من الفلل بعد تسجليها مبيعات شهرية قياسية في يناير 2021.

وتم شراء نصف الفلل العائلية الفاخرة مع بيع أكثر من 800 فيلا خلال الأشهر 12 الماضية. وشهد يناير 2021 تسجيل أعلى مبيعات شهرية لغاية الآن، مع 133 صفقة بقيمة إجمالية 342 مليون درهم. وتجاوزت قيمة مبيعات «نخيل» في 2020 من الأراضي والوحدات العقارية 2.2 مليار درهم، حيث تصدرت «فلل ند الشبا» الأكثر مبيعاً مع وجود طلب أيضاً على الأراضي والوحدات السكنية في «الفرجان» و«جميرا بارك» و«نخلة جميرا» و«قرية ورسان» والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «نخيل»: «شهدنا بداية قوية لعام 2021 مع استمرار «فلل ند الشبا» في جذب المشترين- معظمهم من المستخدمين النهائيين- لشراء منزلهم لأول مرة أو لشراء منازل أكبر حجماً». وأضاف: شهد العام الماضي تغييرات كبيرة في نمط الحياة بسبب فيروس «كورونا» ما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات المعيشة العائلية الداخلية والخارجية الواسعة، ومن المرجح أن يستمر ذلك في الاتجاه نفسه.

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