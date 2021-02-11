الإمارات تتصدّر المشروعات الإنشائية خليجياً

دبي - سيد صالح

تصدّرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الإعلان عن المشروعات الإنشائية الجديدة، وأيضاً إرساء عقودها، والانتهاء منها العام الماضي، وفقاً لتقرير شركة «بي إن سي بروجيكتس» التي ترصد المشروعات الإنشائية خليجياً. واستأثرت الإمارات بنحو 39 % من إجمالي المشروعات التي تم الإعلان عنها خليجيا خلال 2020، فيما استحوذت على 32 % من المشروعات الإنشائية التي تم إرساء عقودها و38 % من المشروعات الإنشائية المنجزة خلال العام نفسه. وتصدّرت الإمارات خليجياً أيضاً في الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدنية العام الماضي بحصة 50 % وساهمت بنحو 23 % من إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في قطاع النقل الخليجي العام الماضي. وقدر التقرير أن القيمة الإجمالية لسوق الإنشاءات الخليجي بنحو 2.4 تريليون دولار فيما بلغ عدد المشروعات قيد التنفيذ نحو 21.000 مشروع.

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