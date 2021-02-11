بدء إجراءات إفلاس «ماركة» عبر المحكمة

المصدر: دبي - البيان

قررت محكمة دبي الابتدائية، افتتاح إجراءات إفلاس شركة «ماركة» المدرجة في سوق دبي المالي و6 شركات تابعة لها وتم تعيين كل من الخبيرين رضا درويش آل رحمة وأحمد علي أحمد الحوسني كلجنة لأمانة التفليسة والإجراءات.

وأعلن أمينا التفليسة أنه على جميع الدائنين ولكل من له مطالبة ضد الشركات المذكورة تقديم مطالباتهم محددة القيمة، مدعومة بكافة المستندات الثبوتية المؤيدة لها ونسخة من بطاقة الهوية وسند الوكالة إن وجد. وفي حال كان الدائن شركة أو مؤسسة يقدم نسخة من الرخصة التجارية وعقد التأسيس على مدار 20 يوم عمل من تاريخ اليوم على أن تقدم الطلبات إلى مكتب الخبير رضا آل رحمة.

وتعتبر هذه أول حالة إفلاس مباشرة من نوعها لشركة مدرجة عن طريق المحكمة. يذكر أن الخسائر المتراكمة لشركة «ماركة» تصل إلى 149 % من رأس المال، ولكن لم يتم الإفصاح عن حجم خسائرها المتراكمة في عامي 2019 و2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز