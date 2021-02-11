«هب 71» تجذب 102 شركة ناشئة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

جذبت منصة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي "هب 71" «Hub71»، التي تقودها «مبادلة للاستثمار»، بالشراكة مع «مايكروسوفت»، وصندوق «سوفت بنك فيجن»، و«سوق أبوظبي العالمي»، والمدعومة من برنامج «غداً 21»، نحو 102 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا.

وفي مؤشر على جاذبية أبوظبي لرواد الأعمال حول العالم، ساهمت المنصة منذ إطلاقها في مارس 2019، في تسهيل جمع رأسمال بقيمة 185 مليون درهم لعدد من الشركات الناشئة التي تضمها، كما تضم المنصة حالياً 209 من مؤسسي شركات التكنولوجيا الرائدة من 43 دولة، 18% منهم من النساء و15 إماراتياً.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة «Hub71»، إن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي أصبحت واقعاً ملموساً، ويأتي إنشاؤها في توقيت مثالي بالنظر إلى الأحداث التي يشهدها العالم حالياً، مؤكداً الالتزام بالتعاون مع الشركاء وترسيخ مكانة مركزنا التكنولوجي والحرص كذلك على مواصلة جذب أفضل المواهب في ريادة الأعمال على مستوى العالم لدعم نموها وتوفيرنا لها بيئة أعمال مستقرة وآمنة ومفتوحة.

أسواق جديدة

وقالت حنان اليافعي، الرئيس التنفيذي لمنصة «Hub71»، في إحاطة إعلامية أمس، إن الشركات في المنصة زادت من 35 شركة ناشئة في يناير 2020 إلى 102 شركة بنمو قدره 191%، مشيرة إلى أن المنصة ستستفيد في 2021 من إمكانية الوصول التي يوفرها الشركاء الحاليون وستقيم شراكات في أسواق جديدة حول العالم لتمكين رواد الأعمال ومؤسسي شركات التكنولوجيا ودعمهم والتفاعل معهم في أسواقهم المحلية فيما تواصل احتضان مجموعة عالية الجودة من الشركات الناشئة النامية.

وأوضحت، رداً على استفسار «البيان الاقتصادي»، أن المحفزات الحالية التي توفرها المنصة للشركات الناشئة تشمل توفير سكن مجاني بنسبة 50% أو 100% حسب حجم ونوع الشركة، إضافة إلى مساحة العمل والتأمين الصحي، ولا يزال لدينا دراسة لمحفزات أخري المختلفة لمساعدة الشركات الناشئة، مشيرة إلى أنه بخلاف الحزم التحفيزية تعرف المنصة الشركات الناشئة بشركات رأس المال المغامرة والجريئة، وكذلك تعريفهم بشركات قد تكون أسواق محتملة لهم في المستقبل.

رواد الأعمال

وأضافت أن المنصة نجحت بتشغيل مساحة العمل WeWork x Hub71 بنسبة 96%، مع 65% من الشركات الناشئة في المرحلة الأولى لممارسة أنشطتها و35% منها في المرحلة الناشئة. وأوضحت أنه منذ إطلاق المنصة تم توفير فرص عمل للشركات الناشئة التي وظفت 250 موظفاً، وتخطط لاستقطاب 340 موظفاً على مدار الأشهر الـ 12 القادمة، كما دعم برنامج حوافز منظومة التكنولوجيا العالمية نحو 250 موظفاً في الشركات الناشئة، حيث سجّل أكثر من 2100 طلب منذ إطلاقه لتسهيل انتقال الشركات الناشئة العالمية إلى أبوظبي بأسعار قريبة إلى المتناول، إضافة إلى توفير أكثر من 150 ساعة من الإرشاد و51 فرصة تدريب من خلال شراكاتها. كما سهّلت أكثر من 1600 اجتماع و105 فعاليات لدعم وتطوير مركز الابتكار لديها.

أعباء

وبينت أن منظومة التكنولوجيا العالمية خففت العبء على الشركات الناشئة خلال الوباء عبر حزمة دعم «كوفيد 19» التي غطت بموجبها بدل إيجار السكن والمكاتب لكافة موظفي هذه الشركات على مدى أشهر عدة.

تجاوز هدف 100 شركة

أشارت حنان اليافعي، الرئيس التنفيذي لمنصة «Hub71»، إلى أن المنصة تجاوزت هدف 100 شركة ناشئة بعد اختيار 27 شركة من بين 127 مرشحة من حول العالم لتنضم إلى المجموعة النهائية لعام 2020، مشيرة إلى أن الشركات الناشئة في المرحلة الأولى لممارسة أنشطتها تشكل 70% من المجموعة، مما يضمن دعم برنامج المنصة للحوافز الشركات في مراحل إنشائها الأولى من خلال توفير سكن وتأمين صحي مجاني ومساحة مكتبية مجانية تجعل الانتقال إلى أبوظبي وتأسيس الشركة فيها أسهل وأقلَ كلفة.

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