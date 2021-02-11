أداء «إن إم سي للرعاية الصحية» المالي يتجاوز المخطط

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت أمس شركة إن إم سي نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مشيرة إلى تحقيق أداء مالي يفوق التوقعات. وأثرت جائحة كوفيد 19 بشكل كبير على إن إم سي بشكل خاص منذ أوائل مارس 2020. وقد شرعت إن إم سي في إعادة هيكلة شاملة لميزانيتها العمومية بعد اكتشاف عمليات احتيال كبيرة وديون تتجاوز بكثير ما تم الإفصاح عنه سابقاً.

وقدمت إن إم سي طلباً إدارياً لسوق أبوظبي العالمي في 27 سبتمبر 2020 لطلب حراسة قضائية من المحكمة ضد إجراءات الدائنين لتوفير الاستقرار اللازم لمعالجة التزاماتها. ما أدى إلى تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز مديرين شريكين.

ورغم الظروف الصعبة، بلغ إجمالي الإيرادات لأعمال إن إم سي في الإمارات وسلطنة عمان 1121 مليون دولار، وهو ما يتجاوز بنسبة 11% خطة العمل، مع ضوابط أكثر صرامة للتكلفة وتحسين الأداء، مما أدى إلى تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بلغت 87.6 مليون دولار، أي تقدم بنسبة 448% عن خطة العمل (وميزانيتها 16 مليون دولار). وبعد بداية قوية للغاية للعام، تأثرت الإيرادات في الإمارات وسلطنة عمان بتفشي فيروس كورونا بين مارس ويوليو 2020، لكنها تعافت بقوة خلال النصف الثاني من العام لتقدم أداء كان متقدماً بشكل واضح عن خطة العمل.

تحديث الميزانية

اعتباراً من 31 ديسمبر 2020، كان لدى «إن إم سي» 78.9 مليون دولار من النقد المتاح في الصندوق إلى جانب التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة البالغة 167.3 مليون دولار المتاحة في إطار تسهيل التمويل الإداري الخاص بها. وفي 21 ديسمبر 2020، أعلنت المجموعة موافقتها على بيع مجموعة يوجين إلى فريزينيوس هيليوس بقيمة إجمالية 430 مليون يورو (525 مليون دولار) ومن المتوقع أن يتم الإغلاق خلال النصف الأول 2021 بعد الانتهاء من إيداعات المنافسة اللازمة. وسيؤدي هذا إلى تعزيز وضع السيولة للشركة.

عملية بيع

أطلق المستشاران الماليان لشركة إن إم سي، «بيرلا واينبرغ بارتنرز» و«ريسونانس كابيتال» عملية بيع لاستكشاف الاهتمام المحتمل في الأعمال الأساسية للشركة بالإمارات وسلطنة عمان. ويجري ذلك بالتوازي مع مناقشات إعادة الهيكلة .

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